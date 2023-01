[Video] El emotivo gesto de 'Chicho' Arango con los hinchas de Colombia en Estados Unidos

Cristian 'Chicho' Arango fue uno de los jugadores que recibió la confianza de Néstor Lorenzo para jugar en el primer amistoso de la Selección Colombia, en el primer amistoso internacional del 2023. El atacante fue elegido para ser titular en el encuentro ante el combinado de los Estados Unidos.

El ex Millonarios arrancó el encuentro muy motivado y empezó as crear algunas chances para acercarse con peligro al arco local. Sin embargo, Arango no logró marcar gran diferencia ante la escuadra norteamericana y se fue sustituido tras acabar los primeros 45 minutos del compromiso.

Aunque no fue su mejor partido como profesional, Arango se mostró bastante amable tras finalizar el encuentro. El delantero, que milita en Los Ángeles FC, equipo de la ciudad donde se disputó el partido, fue bastante cordial con varios de los hinchas colombianos que hacían presencia en el campo del LA Galaxy.

'Chicho' se acercó a una de las tribunas y firmó varios autógrafos para los hinchas que estaban en esta zona. El jugador tomó un par de fotografías y además le regaló una prenda de la indumentaria del combinado nacional a uno de los niños que estaban en ficha tribuna.

Las imágenes del momento en que el jugador estuvo en complicidad con una parte del combinado nacional fue compartido por la cuenta oficial de su club. Un recuerdo que los aficionados van a conservar siempre.

Por ahora, queda esperar que pasara con el atacante en el futuro de la 'tricolor'. Arango espera ser uno de los hombres tenidos en cuenta para los primeros partidos oficiales del combinado nacional, en el marco de las eliminatorias mundialistas.