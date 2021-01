VIDEO - El gol de arco a arco que entró al libro de récords Guinness

El inglés Tom King, arquero del Newport (4ª división de su país), batió el martes el récord del mundo del gol desde mayor distancia, desde 96,01 metros, medidos por el libro Guinness.

"King batió oficialmente el récord del gol marcado desde la mayor distancia en un partido de fútbol oficial, con una increíble distancia de 96,01 metros", escribe en su web la publicación, que registra los récords, tanto los más serios como otros más insólitos, confirmando la plusmarca.

El portero inglés firmó el gol en el minuto 12 ante el Cheltenham, batiendo por sorpresa a su homólogo del equipo rival, Joshua Griffith. El partido terminó con empate 1-1.

El anterior récord también se había conseguido en Inglaterra. Lo había logrado el bosnio Asmir Begovic en 2013, cuando jugaba para el Stoke City, con un tanto desde 91,9 metros ante el Southampton en la Premier League, después de apenas 13 segundos de partido.

🏅Goalkeeper Tom King has etched his name into the @GWR following his goal, which covered a distance of 96.01m, against @CTFCofficial on Tuesday evening.



