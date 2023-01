[Video] El 'lapsus' de Cristiano Ronaldo en su presentación con Al-Nassr: se equivocó de país

Cristiano Ronaldo tuvo un recibimiento digno de una estrella durante su presentación en el Al-Nassr de Arabia Saudita. Luego de su abrupta salida en el Manchester United, el portugués vivirá una nueva experiencia en territorio saudita luego de, como él lo manifestó, batir todos los récords en Europa.

Tras la conferencia de prensa, Ronaldo fue presentado ante los miles de hinchas que colmaron el Mrsool Park, el estadio donde juega Al-Nassr. Tras el evento, entrenó a la par con sus compañeros del club, donde también juega el colombiano David Ospina.

Durante la rueda de prensa se presentaron algunos momentos curiosos, uno de ellos fue protagonizado por el propio delantero, quien, al momento de hablar sobre la decisión de jugar en Arabia Saudita, no se percató del país en el que continuará su carrera como jugador.

"La evolución del fútbol es diferente, así que para mí no es el final de mi carrera venir a jugar a Sudáfrica. Es solamente un cambio y honestamente no me importa lo que diga la gente", declaró el portugués. Sin embargo, su nuevo club está en Arabia Saudita y no en Sudáfrica.