VIDEO: Tino Asprilla fue el invitado de lujo en Newcastle vs Barcelona
AFP
Fútbol
Actualizado:
Jue, 18/09/2025 - 14:46

[Video] El Tino Asprilla volvió a ser la estrella en Newcastle vs Barcelona

El Tino Asprilla tuvo revivió uno de los mejores partidos en su carrera como futbolista.

Faustino Asprilla volvió a demostrar que es una leyenda en Europa. El ex jugador con pasado en Newcastle fue el invitado  especial por el equipo de Saint James Park para el debut por la fase de liga de la UEFA Champions League ante Barcelona.

Después de varios años en elenco blanquinegro volvió a cruzarse con los catalanes en la máxima competición de clubes de Europa. Allí, el último recuerdo tenía como protagonista al colombiano que en esa oportunidad convirtió una histórica tripleta.

Faustino Asprilla rememoró su triplete ante Barcelona en la Champions 1997

Como si 28 años no hubieran pasado, Asprilla regresó a Newcastle para ser homenajeado por la afición del club. Desde el 16 de septiembre de 1997, el tulueño dejó un recuerdo imborrable para la afición del Saint James Park. Aquella noche, Faustino fue más que un goleador.

Durante ese partido, el delantero, que era una de las estrellas de la Selección Colombia, le mostró al mundo un poco del talento colombiano, siendo el primer jugador cafetero en convertir un triplete en la competición europea. Fue en un recordado 3-2 que quedó marcado para la afición inglesa.

Por ello, este jueves 18 de setiembre y como un hijo que vuelve a casa, el Tino volvió al recuerdo de aquella noche mágica. La directiva del Newcastle decidió hacerle un homenaje e invitarlo a un duelo más que especial. El colombiano fue el centro de atención de la prensa y un sector de la hinchada en la previa al compromiso.

Asprilla estuvo invitado en algunos programas de la televisión local y fue capotado por la transmisión oficial del partido al inicio del juego. Para el cafetero fue la oportunidad de revivir una de sus mejores noches como jugador en medio de un escenario donde mostró parte de su mejor versión como futbolista.

