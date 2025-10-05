[Video] El VAR castigó a Colombia: así fue el gol anulado ante Nigeria

Colombia y Nigeria, una jugada a los 20 minutos del primer tiempo acaparó titulares: un gol que Colombia creía concretar y que finalmente fue anulado tras la revisión del VAR. Esa acción dejó un sabor amargo en los cafeteros, pues pudo cambiar el rumbo del duelo.

La secuencia comenzó con un avance por la banda derecha. Desde ese costado, Joel Canchimbo fue el encargado de llevar la pelota en profundidad hacia el interior del área rival. Con inteligencia, Canchimbo colocó un pase punzante hacia el corazón del área nigeriana, buscando que alguno de sus compañeros culminara la jugada. Allí apareció Óscar Perea, quien recogió el balón y definió con precisión ante el arquero, mandando el balón al fondo de la red. En primera instancia, el grito de gol pareció estallar en las tribunas nacionales: parecía una matriz goleadora bien hilvanada.

Pero el júbilo duró poco. El árbitro detuvo el festejo y dio paso a la intervención tecnológica. El VAR entró en escena y, tras un análisis minucioso, determinó que Perea estaba en posición adelantada en el momento de la definición. El tanto fue invalidado y la ilusión colombiana se desvaneció en cuestión de segundos.

Ese gol anulado —fruto de una gran gestión colectiva desde la banda hasta el delantero— pudo darle a Colombia el impulso necesario para dominar el partido. En cambio, el resultado se mantuvo en cero por varios minutos más, y la presión hacia el arco nigeriano se hizo cada vez más intensa. Colombia continuó intentando, generando aproximaciones peligrosas, guiada por la convicción de que aquel tanto «robado» por la tecnología merecía revancha en el campo.

Para el cuerpo técnico colombiano, resulta doloroso aceptar que el mérito de la jugada no bastó para concretarla. Que una acción tan bien diseñada termine anulada por centímetros ilustra la delgada línea entre el éxito y la frustración en el fútbol moderno, especialmente cuando la tecnología es juez imparcial.

En contraste, para Nigeria fue un respiro. Esa decisión del VAR les salvó de conceder un gol que parecía legítimo en el terreno de juego. Les permitió recomponerse y no ceder terreno ante un rival que buscaba la victoria con viento en popa.

A medida que avanzó el partido, Colombia no se dio por vencida. Siguió proponiendo y llevando peligro, aunque sin éxito definitivo. Y esa sensación de «qué pudo ser» rondó a la afición y a los jugadores. En un torneo tan competitivo como el Mundial sub-20, cada acción cuenta; cada error o acierto puede definir destino.

Cuando se analice este partido con distancia, esa jugada del minuto 20 quedará como símbolo del empate: una reivindicación por el esfuerzo colectivo y la falta de fortuna en el minuto preciso. Para Colombia será un recordatorio de que en el fútbol moderno no basta con hacer las cosas bien si un ruletazo tecnológico las puede revertir. Para los jugadores como Canchimbo y Perea, habrá lección aprendida: la precisión no solo debe estar en la ejecución, sino también en el timing.

Así, luego de este episodio, la Selección Colombia sigue buscando ese gol que rompa la paridad, sabiendo que cada instante en el área rival puede pesar. Ese tanto anulado no solo fue un golpe al marcador: fue un recordatorio de cuánto duele el fútbol cuando el VAR dicta sentencia.