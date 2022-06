[Vídeo] Entre compañeros! La pelea que formó un ex Nacional en la Liga argentina

Lanús derrotó 1-0 a Colón de Santa Fe, durante la jornada del fin de semana en la Liga Profesional de Argentina. El equipo granate se llevó el triunfo ante el cuadro sabalero, pero no todo terminó en paz. Al final del encuentro, dos jugadores de la plantilla del equipo local acabaron en medio de una pelea

En medio del enfrentamiento, uno de los protagonistas fue Fernando Monetti. El guardameta con pasado en Nacional no tuvo un cruce muy amigable con Lautaro Acosta, su compañero de equipo.

Tras el pitazo final, el jugador de campo se acercó al portero para disculparse por una jugada del encuentro. Sin embargo, Monetti que había sido una de las figuras del compromiso, no tenía una noche de muchos amigos y la emprendió con su compañero.



Acosta no aguantó la fea reacción del arquero y lo encaró para reclamar, los ánimos empezaron a subir y cuando todo parecía salirse de control, la intervención de Diego Braghieri, otro ex Nacional permitió que la situación no pasara a mayores.

Las cámaras de televisión captaron el insólito cruce entre compañeros que se convirtió en una de las imágenes más polémicas dela fecha, en la liga albiceleste.