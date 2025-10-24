Actualizado:
[Video] Error de Colombia en defensa y gol de Perú por Liga de Naciones
El partido por la primera fecha de la Liga de Naciones se disputa en el Atanasio Girardot.
Luego de un primer tiempo en el que la Selección Colombia pudo irse arriba de Perú por más goles, pero no contó con efectividad en el último cuarto de cancha, llegó el empate de las Incas.
Corría el segundo minuto de la parte complementaria cuando Perú generó una transición rápida y contó con la fortuna de un error defensivo de la Tricolor, pues generó espacios que fueron aprovechados por las atacantes rivales.
Corrieron tres jugadoras de Colombia a cerrar a la futbolista peruana que tenía la pelota y terminó rematando, mientras que dejaron libre de marca a la jugadora Pierina Núñez, quien llegó a cazar el rebote.
De hecho, Pierina Núñez cazó el rebote que dejó la golera colombiana Katherine Tapia y anotó el 1-1 parcial en el Atanasio Girardot, el cual modificó los planes de ambas selecciones para la segunda mitad.
Tras el gol de Perú, las Incas se resguardaron en campo propio pero alejando a las colombianas del área, por lo que no sufrieron sino hasta el minuto 73 cuando llegó el segundo gol de la Selección Colombia.
Daniela Montoya anotó de cabeza el segundo de la Tricolor luego de un tiro de esquina que fue cobrado 'llovido' al punto penal y permitió un impacto contundente de la mediocampista antioqueña.
Colombia, una vez finalizado el partido ante Perú se enfocará en la segunda fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, en la que tendrá que enfrentar a Ecuador en el Rodrigo Paz Delgado el próximo martes 28 de octubre.
Video del gol de Pierina Núñez en Colombia vs Perú
