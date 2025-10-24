[Video] Error de Colombia en defensa y gol de Perú por Liga de Naciones

Luego de un primer tiempo en el que la Selección Colombia pudo irse arriba de Perú por más goles, pero no contó con efectividad en el último cuarto de cancha, llegó el empate de las Incas.

Puede leer: [Video] Leicy Santos, con un penal, puso a ganar a Colombia ante Perú

Corría el segundo minuto de la parte complementaria cuando Perú generó una transición rápida y contó con la fortuna de un error defensivo de la Tricolor, pues generó espacios que fueron aprovechados por las atacantes rivales.

Corrieron tres jugadoras de Colombia a cerrar a la futbolista peruana que tenía la pelota y terminó rematando, mientras que dejaron libre de marca a la jugadora Pierina Núñez, quien llegó a cazar el rebote.

De hecho, Pierina Núñez cazó el rebote que dejó la golera colombiana Katherine Tapia y anotó el 1-1 parcial en el Atanasio Girardot, el cual modificó los planes de ambas selecciones para la segunda mitad.