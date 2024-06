[VIDEO] Falcao está listo para Millonarios: sentida despedida de Rayo Vallecano

El futbolista colombiano Radamel Falcao García está cada vez más listo para unirse a Millonarios, después de haberse confirmado su fichaje por el conjunto 'embajador' para la Liga BetPlay del segundo semestre de 2024.

Sin embargo, al 'Tigre' aún tenía una tarea por cumplir, y era la de despedirse de Rayo Vallecano, equipo al que estuvo vinculado por las últimas tres temporadas.

A pesar de no sumar los minutos deseados, Falcao se ganó el cariño de la afición y de sus compañeros en el club español, por lo que dejó un sentido mensaje de despedida.

"Hoy no me despido de un equipo, hoy me despido de una parte de mi", inició publicando el colombiano en sus redes sociales.

El colombiano, que llegó a Rayo Vallecano para la temporada 2021-2022, aseguró que desde el primer momento entregó todo el compromiso para obtener los mejores resultados.

"Rayistas, pueden estar seguros que en cada minuto que tuve, dejé el alma en cada entrenamiento y partido. Hoy me despido con todo el amor, compromiso y entrega; la misma entrega que tuvieron ustedes fecha tras fecha", agregó.

Falcao le agradeció a los directivos del club, entrenadores, hinchada y compañeros del equipo en el que jugó 80 partidos y anotó 12 goles.

"Gracias al presidente, directivos, administrativos, entrenadores, a esa hermosa hinchada que siempre estuvo y a todas las personas que hacen parte del club. También gracias a mis compañeros, amigos y hermanos de cancha; viví algo único, aprendí de cada uno de ustedes y espero haberles aportado algo de mi experiencia", afirmó.

Tras despedirse de Rayo Vallecano, el atacante colombiano está listo para sumarse a la nómina de Millonarios y afrontar un nuevo desafío en Colombia.

"Pueden estar seguros que siempre llevaré VALLECAS como uno de los más lindos recuerdos de mi vida, ustedes se convirtieron en parte de mi familia.¡Gracias, Rayistas!", puntualizó.