[Video] Fuerte agresión: capitán corrige a su delantero con cachetada

Lea también: Arsenal destapó la razón por la que no prestó a Alexéi Rojas a la Selección Colombia

Este hecho claramente no pasó por desapercibido y el video del jugador golpeando a su compañero se hizo viral, ocasionando una lluvia de críticas hacia Luis Anangonó, quien utilizó sus redes sociales para reconocer el error que había cometido y dar a conocer que la situación con Vega ya se habrá apaciguado luego de que personalmente le pidiera disculpas.

"Quiero ofrecer una disculpa sincera y profunda a mi compañero Alexy Vega, a su familia y a toda la afición que estuvo presente en el estadio y vio lo ocurrido. En medio de la intensidad del partido, tras un cruce de palabras, reaccioné de una manera que nunca debí haberlo hecho. No me enorgullece. No representa mis valores, ni la forma en la que he construido mi carrera profesional, ni lo que soy como persona dentro y fuera de la cancha”