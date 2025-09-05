[Video] Fuerte cruce entre Ismael Rescalvo e hinchas de Barcelona

La costumbre es que Ismael Rescalvo tenga 'encontrones' con los hinchas de los equipos a los que dirige, y ahora en Barcelona de Guayaquil lo hizo luego de apenas once partidos dirigidos. El balance no es el mejor, y se cruzó con aficionados rumbo al camerino.

Luego de la derrota 2-0 ante Cuenca Juniors por Copa Ecuador, un grupo de hinchas espero a que el español cruzara hacia el vestuario para señalarlo por el mal andar del equipo. Rescalvo no se quedó callado y respondió con ira a los señalamientos de los aficionados.

¿Ismael Rescalvo se va de Barcelona?

La situación de momento no se ha salido de control, pero ya fue trasladada a la dirigencia, y el entrenador de 43 años ya recibió un ultimátum, por lo que podría dejar de ser el director técnico de Barcelona en los próximos días.

"No se le ve nada al equipo", le gritaron algunos hinchas desde la tribuna a Rescalvo, quien respondió manoteando y alzando la voz sin detener su marcha rumbo al vestuario. En redes sociales todo indica que la relación es insostenible.