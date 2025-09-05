Actualizado:
Vie, 05/09/2025 - 17:38
[Video] Fuerte cruce entre Ismael Rescalvo e hinchas de Barcelona
El técnico español, quien nunca ha sido campeón, volvió a salirse de casillas con los aficionados.
La costumbre es que Ismael Rescalvo tenga 'encontrones' con los hinchas de los equipos a los que dirige, y ahora en Barcelona de Guayaquil lo hizo luego de apenas once partidos dirigidos. El balance no es el mejor, y se cruzó con aficionados rumbo al camerino.
Luego de la derrota 2-0 ante Cuenca Juniors por Copa Ecuador, un grupo de hinchas espero a que el español cruzara hacia el vestuario para señalarlo por el mal andar del equipo. Rescalvo no se quedó callado y respondió con ira a los señalamientos de los aficionados.
Puede leer: Eliminatorias Conmebol: cuentas de Bolivia y Venezuela para acceder al repechaje
¿Ismael Rescalvo se va de Barcelona?
La situación de momento no se ha salido de control, pero ya fue trasladada a la dirigencia, y el entrenador de 43 años ya recibió un ultimátum, por lo que podría dejar de ser el director técnico de Barcelona en los próximos días.
"No se le ve nada al equipo", le gritaron algunos hinchas desde la tribuna a Rescalvo, quien respondió manoteando y alzando la voz sin detener su marcha rumbo al vestuario. En redes sociales todo indica que la relación es insostenible.
El balance de Ismael Rescalvo como entrenador de Barcelona SC
Ismael Rescalvo llegó a la dirección técnica de Barcelona a finales de junio, y a partir de ese momento ha dirigido once partidos, con un balance de cuatro victorias, cuatro derrotas y tres empates.
El próximo partido de Barcelona será el clásico ante Emelec en casa del Bombillo, y de no ganar, dejará de ser el entrenador de este equipo. El juego está programado para el domingo 14 de junio a las 5:30 p. m.
Le puede interesar: [Video] Discordia en Selección Colombia: James perdió la paciencia con Richard Ríos
Cabe recordar que en su paso por Deportes Tolima, Rescalvo ya había dejado una mala imagen, cuando en plena rueda de prensa postpartido avisó que dejaría la dirección técnica al terminar la temporada en vista de que había recibido una mejor oferta (la de Barcelona).
La historia se repite 📹 El mismo personaje pero en otro equipo.— Javier Mosquera Varela. (@javieromv88) August 29, 2025
Ismael Rescalvo en Cuenca. pic.twitter.com/JpY4Ba4ZiL
Fuente
Antena 2