VIDEO: Fútbol y coronavirus: Salzburgo campeón y polémico festejo a distancia

El Red Bull de Salzburgo, vigente campeón austríaco, se impuso este viernes en la final de la Copa de Austria al modesto Austria Lustenau, actualmente séptimo en la segunda división, por 5-0 y ganó así el primer título nacional en Europa tras el parón forzoso por la pandemia del coronavirus.



La final, que estaba prevista inicialmente para el pasado 1 de mayo, se jugó en el estadio Wörthersee de Klagenfurt, en el sur del país, sin público y en medio de las vigentes medidas de seguridad sanitaria contra la COVID-19.



Esto incluía la prohibición de celebrar los goles con excesivo contacto físico entre los jugadores, como los abrazos.

El estadio Wörthersee es uno de los más grandes de Austria, con una capacidad habitual de hasta 30.000 espectadores.



El Salzburgo dominó el partido desde el inicio y tras una serie de saques de esquina se adelantó en el marcador en el minuto 19, con un tiro libre de Szoboszlai, para apuntarse el segundo tanto dos minutos más tarde gracias a un gol en contra de Stumberger.



El partido se interrumpió en el minuto 38 porque Junuzovic, sangrando en la cabeza tras ser golpeada por el pie de Freitag, tuvo que ser que ser tratado en la cancha. Vendado, Junuzovic volvió al juego tres minutos más tarde.

