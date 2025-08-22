[VIDEO] Gol de Lucho Díaz: Debut goleador con Bayern Múnich en Bundesliga

Un brillante debut tuvo este viernes 22 de agosto el futbolista colombiano Luis Fernando Díaz con la camiseta de Bayern Múnich al anotar el 2-0 parcial frente a RB Leipzig.

Díaz logró la anotación en el minuto 32 después de una brillante acción colectiva que tuvo la participación de figuras de la talla de Serge Gnabry y Harry Kane.