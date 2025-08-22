Actualizado:
Vie, 22/08/2025 - 14:20
[VIDEO] Gol de Lucho Díaz: Debut goleador con Bayern Múnich en Bundesliga
Luis Díaz marcó el 2-0 de Bayern Múnich sobre Leipzig.
Un brillante debut tuvo este viernes 22 de agosto el futbolista colombiano Luis Fernando Díaz con la camiseta de Bayern Múnich al anotar el 2-0 parcial frente a RB Leipzig.
Díaz logró la anotación en el minuto 32 después de una brillante acción colectiva que tuvo la participación de figuras de la talla de Serge Gnabry y Harry Kane.
Kane y Gnabry se asociaron en una larga secuencia de pases para habilitar al borde del área a Luis Díaz, que luego de controlar el balón con su guayo derecho se rebuscó el espacio para sorprender con un potente remate que venció la resistencia del portero Péter Gulácsi del RB Leipzig.
¡¡GOLAZO DE LUCHO DÍAZ EN SU DEBUT EN LA #Bundesliga PARA EL 2-0 DEL BAYERN MUNICH ANTE LEIPZIG!— SportsCenter (@SC_ESPN) August 22, 2025
📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ib8u6VaBdG
Luis Díaz | 🇩🇪 Bayern Münich 2-0 RB Leipzig— Goals Xtra (@GoalsXtra) August 22, 2025
Luis Diaz makes it two!pic.twitter.com/CBiJWYYJaD
De esta manera, Luis Díaz celebró su segundo gol con la camiseta del Bayern Múnich, teniendo en cuenta que el pasado sábado 16 de agosto anotó el 2-1 en el triunfo de su equipo sobre Stuttgart en la Supercopa de Alemania.
El gigante Bávaro se había ido en ventaja en el minuto 27 con tanto de Michael Olise. El propio Olise amplió la ventaja a 3-0 en el 42'.
Antena 2