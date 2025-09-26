Actualizado:
Vie, 26/09/2025 - 14:09
VIDEO - Gol de Luis Díaz para Bayern Múnich Vs Werder Bremen
El colombiano abrió el marcador en el minuto 22.
El futbolista colombiano Luis Fernando Díaz volvió al gol este viernes 26 de septiembre con la camiseta de Bayern Múnich al ser el encargado de abrir el marcador en el duelo contra Werder Bremen por la fecha 5 de la Bundesliga.
Díaz contó con suerte, ya que envió de manera accidental el balón al fondo de la red.
En el inicio de la jugada, Michael Olise lanzó un centro de costado a la mitad del área en donde apareció Jonathan Tah para sorprender con un taco.
A pesar de que la pelota tomó dirección de arco. el esférico golpeó en la rodilla de Luis Díaz, quien terminó siendo el autor del gol.
¡METIÓ LA RODILLA! Olise tiró el centro, Tah definió de taco y Luis Díaz la desvió para el 1-0 de Bayern Munich vs. Werder Bremen por la #Bundesliga.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2025
📺 Mirá la #Bundesliga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/RfchryaFIu
Luis Diaz with the final touch! Bayern strike first. 💥🔴⚪ #FCBayern #Bundesliga pic.twitter.com/fFdulz3RgK— Aggregate Sports (@AggregateSports) September 26, 2025
Con la anotación de este viernes 26 de septiembre, Luis Fernando Díaz se consolida como una de las grandes figuras de Bayern Münich, teniendo en cuenta los goles marcados y las participaciones en acciones ofensivas.
Lucho ha celebrado cuatro goles y concreado dos asistencias en la Bundesliga.
Teniendo en cuenta todas las competiciones, el colombiano registra cinco anotaciones y tres asistencias de gol.
Fuente
Antena 2