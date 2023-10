[Video] Borja toca la puerta de la Selección: golazo para el empate de River ante Colón

Migue Ángel Borja sobrevive como uno de los referentes del ataque de River Plate. El colombiano volvió a marcar gol ante Colón de Santa Fe y con sus tantos sigue tocando la puerta de la Selección Colombia. El jugador cafetero convirtió el empate de la visita por una nueva fecha del fútbol argentino.

El atacante cordobés se ha acostumbrado a celebrar para el delirio de la afición del conjunto de la banda cruzada. Los goles del ex Nacional en Argentina siguen sumando para que River pueda luchar por la cima del torneo local.

Durante el partido ante Colón, Borja volvió a convertir gol y no falló a la cita con su festejo. El ex Junior igualó cuenta al minuto once del compromiso y corrió al sector derecho del campo para celebrar de cara a la afición del cuadro sabalero.

Finalmente, el gol de Borja fue clave para que River pusiera parcialmente el partido igualado a uno. Todo esto con la idea de mantenerse como único líder de la Superliga. Los dirigidos por Martín Demichelis buscan repetir el título en primera división.

Otro de los hechos que llamó la atención en el estadio de Colón fue la celebración de Borja. El delantero tricolor dejó de lado su habitual 'colibrí'. Un gesto que al parecer fue cambiado por algo más simple, con una dedicatoria especial.

Borja sumó un nuevo gol y los comentarios sobre su ausencia en la Selección Colombia no se hicieron esperar. Muchos hablaron de que podría ser un hombre clave para que el equipo nacional se recupere de los problemas de gol que ha demostrado en las Eliminatorias.

Por ahora, habrá que esperar para ver si el delantero con pasado en Nacional y Junior logra ganarse una oportunidad en la tricolor. La siguiente convocatoria será a inicio de noviembre