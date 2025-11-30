VIDEO - Gol y asistencia de Jhon Córdoba en goleada de Krasnodar

El delantero colombiano Jhon Córdoba fue una de las figuras de su equipo Krasnodar este domingo 30 de noviembre en la goleada 5-0 sobre PFC Krylia Sovetov Samara en partido válido por la fecha 17 de la Liga Premier de Rusia.

Córdoba se destacó al anotar un gol y dar una asistencia, que le sirvieron a Krasnodar para afianzarse en la primera posición del campeonato con 37 unidades.