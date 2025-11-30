Cargando contenido

Jhon Córdoba con Krasnodar
Jhon Córdoba con Krasnodar
@jhoncordoba9
Fútbol
Actualizado:
Dom, 30/11/2025 - 10:04

VIDEO - Gol y asistencia de Jhon Córdoba en goleada de Krasnodar

El equipo del colombiano es líder de la Liga Premier de Rusia.

El delantero colombiano Jhon Córdoba fue una de las figuras de su equipo Krasnodar este domingo 30 de noviembre en la goleada 5-0 sobre PFC Krylia Sovetov Samara en partido válido por la fecha 17 de la Liga Premier de Rusia.

Córdoba se destacó al anotar un gol y dar una asistencia, que le sirvieron a Krasnodar para afianzarse en la primera posición del campeonato con 37 unidades.

 

 

Lea también
Image
Confirman las que serían las primeras dos salidas de Millonarios

Millonarios recibió buena noticia para el 2026

Ver más

El atacante colombiano celebró su séptimo tanto de la temporada en el minuto 60, después de recibir el balón dentro del área.

Córdoba hizo valer su fortaleza física para aguantar la presión de un zaguero rival y tras una media vuelta sorprendió con un potente remate de derecha.

Lea también
Image
Santa Fe quedó eliminado de la Liga BetPlay_ii de 2025

En Santa Fe terminan el 2025 tranquilos: "el balance del año fue positivo"

Ver más

Anteriormente, en el minuto 20, Jhon Córdoba había dado la asistencia para la apertura del marcador por parte de Douglas Augusto.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Jhon Córdoba

Jhon Córdoba

Imagen

FK Krasnodar

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Cargando más contenidos

Fin del contenido