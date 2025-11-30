Actualizado:
Dom, 30/11/2025 - 10:04
VIDEO - Gol y asistencia de Jhon Córdoba en goleada de Krasnodar
El equipo del colombiano es líder de la Liga Premier de Rusia.
El delantero colombiano Jhon Córdoba fue una de las figuras de su equipo Krasnodar este domingo 30 de noviembre en la goleada 5-0 sobre PFC Krylia Sovetov Samara en partido válido por la fecha 17 de la Liga Premier de Rusia.
Córdoba se destacó al anotar un gol y dar una asistencia, que le sirvieron a Krasnodar para afianzarse en la primera posición del campeonato con 37 unidades.
El atacante colombiano celebró su séptimo tanto de la temporada en el minuto 60, después de recibir el balón dentro del área.
Córdoba hizo valer su fortaleza física para aguantar la presión de un zaguero rival y tras una media vuelta sorprendió con un potente remate de derecha.
Anteriormente, en el minuto 20, Jhon Córdoba había dado la asistencia para la apertura del marcador por parte de Douglas Augusto.
Fuente
Antena 2