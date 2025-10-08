VIDEO - Goles y resumen de la clasificación de Colombia en el Mundial Sub 20

La Selección Colombia sigue soñando con la Copa del Mundo sub 20, después de derrotar este miércoles 8 de octubre a Sudáfrica y lograr la clasificación a la ronda de cuartos de final.

El equipo nacional se impuso con anotaciones de Joel Canchimbo y Néiser Villarreal, quien logró un doblete para el triunfo 3-1 de Colombia.