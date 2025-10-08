Actualizado:
Mié, 08/10/2025 - 17:12
VIDEO - Goles y resumen de la clasificación de Colombia en el Mundial Sub 20
Colombia derrotó en los octavos de final a Sudáfrica.
La Selección Colombia sigue soñando con la Copa del Mundo sub 20, después de derrotar este miércoles 8 de octubre a Sudáfrica y lograr la clasificación a la ronda de cuartos de final.
El equipo nacional se impuso con anotaciones de Joel Canchimbo y Néiser Villarreal, quien logró un doblete para el triunfo 3-1 de Colombia.
Joel Canchimbo abrió el marcador
Joel Canchimbo fue el encargado de3 abrir el camino del triunfo de Colombia al anotar en el minuto 7. El extremo del registro del Junior de Barranquilla celebró, después de recibir una habilitación de Óscar Perea.
Perea asistió al desbordar por la banda izquierda y luego de encarar a un rival encontró un espacio para lanzar un centro al segundo palo en donde apareció Canchimbo para empujar el balón.
Néiser Villarreal marcó su primer gol en el Mundial
En el minuto 63, Néiser Villarreal celebró su primera anotación en la Copa del Mundo, la cual le dio la ventaja a Colombia sobre Sudáfrica.
Villarreal se benefició de una nueva acción individual de Óscar Perea, que volvió a encarar y a central el balón desde la banda izquierda.
El esférico le llegó a Néiser en la mitad del área para darse una media vuelta y sorprender con un potente remate.
Néiser firmó doblete
En el final del partido, cuando Sudáfrica estaba mandado al ataque, Colombia encontró espacios en la defensa, que fueron aprovechados por Jhon Rentería y Néiser Villarreal.
Rentería hizo valer su velocidad para lanzar un pase a ras de piso al espacio, que aprovechó Villarreal para imponerse y antes de ser atacado por el portero rival sacó un sutil remate que puso el 3-1.
Fuente
Antena 2