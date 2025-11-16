[Video] Gustavo Puerta confesó de cuál equipo es hincha

Gustavo Puerta sigue siendo uno de los nombres más comentados del fin de semana luego de su brillante actuación con la Selección Colombia en el triunfo 2-1 sobre Nueva Zelanda, partido amistoso en el que el mediocampista dejó una grata impresión en su debut con el equipo absoluto.

Puerta, mediocampista mixto de 22 años, abrió el marcador apenas a los tres minutos con un potente remate de media distancia, convirtiéndose así en la figura del compromiso y mostrando personalidad en su primera presentación con la Tricolor.

Tras su gran presentación del sábado, el volante se convirtió en tendencia en redes sociales, donde los aficionados no solo celebraron su actuación, sino que también aprovecharon para conocer más sobre su historia personal y de cuál equipo es hincha en el fútbol colombiano.

En medio de esas publicaciones, resurgió un video de una entrevista pasada en la que Gustavo Puerta revela abiertamente de qué equipo es hincha, confirmando que apoya a un club de su región.