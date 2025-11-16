Actualizado:
[Video] Gustavo Puerta confesó de cuál equipo es hincha
El mediocampista fue la figura del partido amistoso entre Colombia y Nueva Zelanda.
Gustavo Puerta sigue siendo uno de los nombres más comentados del fin de semana luego de su brillante actuación con la Selección Colombia en el triunfo 2-1 sobre Nueva Zelanda, partido amistoso en el que el mediocampista dejó una grata impresión en su debut con el equipo absoluto.
Puerta, mediocampista mixto de 22 años, abrió el marcador apenas a los tres minutos con un potente remate de media distancia, convirtiéndose así en la figura del compromiso y mostrando personalidad en su primera presentación con la Tricolor.
Tras su gran presentación del sábado, el volante se convirtió en tendencia en redes sociales, donde los aficionados no solo celebraron su actuación, sino que también aprovecharon para conocer más sobre su historia personal y de cuál equipo es hincha en el fútbol colombiano.
En medio de esas publicaciones, resurgió un video de una entrevista pasada en la que Gustavo Puerta revela abiertamente de qué equipo es hincha, confirmando que apoya a un club de su región.
En ese material, Gustavo Puerta confesó que es hincha del Deportivo Cali, afirmación que rápidamente se viralizó y generó reacciones entre los seguidores del club vallecaucano, teniendo en cuenta que en el entorno digital actual, este tipo de situaciones son motivo de celebración para algunos.
Puerta, nacido en La Victoria (Valle del Cauca), ahora se enfoca en meterse en la lista definitiva para la Copa del Mundo 2026, a la que Colombia avanzó con una fecha de anticipación.
Puerta, quien actualmente milita en el Racing de Santander de la segunda división de España, no solo marcó, sino que lideró varios pasajes del juego con criterio, visión y despliegue físico, cualidades que lo posicionan como candidato firme a la convocatoria para el Mundial.
Jugadores que compiten por un puesto en la convocatoria de la Selección Colombia al Mundial
En ese camino hacia un cupo, Puerta competirá directamente con Kevin Castaño (River Plate) y Juan Camilo Portilla (Talleres de Córdoba), teniendo en cuenta que Jefferson Lerma (Crystal Palace) y Richard Ríos (Benfica) parecen tener su lugar asegurado en el mediocampo.
