[Video] Gustavo Puerta, en su debut, hizo gol con Racing de Santander
El mediocampista colombiano fue titular este domingo en la victoria de su equipo ante Almería.
Uno de los últimos movimientos en el mercado veraniego fue el del colombiano Gustavo Puerta a Racing de Santander, pues el equipo español pagó cerca de cuatro millones de euros a Bayer Leverkusen y negoció su fichaje en el cierre de la ventana de inscripción de futbolistas.
Y Puerta llegó a jugar, pues a menos de una semana de la oficialización de su fichaje, el mediocampista vallecaucano fue inicialista en la visita de Racing a Almería por la cuarta fecha de la segunda división española.
Pues bien, el jugador de 22 años no solo fue inicialista, sino que disputó todo el partido, fue la figura y anotó el gol de la victoria de Racing de Santander, que se impuso 3-2 como visitante y es líder del torneo.
Almería se fue arriba a los 11 minutos del primer tiempo por intermedio de Adrián Embarba, y a los 19 amplió la ventaja con gol de Nico Melamed, pero el envión terminó a los 27 cuando se fue expulsado Dion Lopy.
El descuento para Racing de Santander se presentó sobre los 57 minutos con gol de Jeremy Arévalo, quien empató apenas dos minutos después; y a los 75 llegó la anotación de Gustavo Puerta quien marcó de cabeza.
El gol de Gustavo Puerta se generó en una acción a balón parado, cuando se levantó el esférico y el mediocampista colombiano remató de cabeza contra el piso para poner el 2-3 definitivo. Debut soñado.
Video del gol de Gustavo Puerta en Almería 2-3 Racing de Santander
Por ser su primer partido con el @realracingclub.— Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 7, 2025
Por ser el 𝗚𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔. ⚪️⚫️🟢
Gustavo Puerta le da la victoria al Real Racing Club. #LALIGAHYPERMOTION #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/JSNqBqAF55
