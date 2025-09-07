Cargando contenido

Gustavo Puerta, futbolista colombiano
Gustavo Puerta, futbolista colombiano
AFP
Fútbol
Actualizado:
Dom, 07/09/2025 - 15:57

[Video] Gustavo Puerta, en su debut, hizo gol con Racing de Santander

El mediocampista colombiano fue titular este domingo en la victoria de su equipo ante Almería.

Uno de los últimos movimientos en el mercado veraniego fue el del colombiano Gustavo Puerta a Racing de Santander, pues el equipo español pagó cerca de cuatro millones de euros a Bayer Leverkusen y negoció su fichaje en el cierre de la ventana de inscripción de futbolistas.

Y Puerta llegó a jugar, pues a menos de una semana de la oficialización de su fichaje, el mediocampista vallecaucano fue inicialista en la visita de Racing a Almería por la cuarta fecha de la segunda división española.

Puede leer: Zidane estrena equipo y sería DT de un cuestionado de Selección Colombia

Pues bien, el jugador de 22 años no solo fue inicialista, sino que disputó todo el partido, fue la figura y anotó el gol de la victoria de Racing de Santander, que se impuso 3-2 como visitante y es líder del torneo.

Lea también
Image
Sebastián Beccacece - Selección Ecuador

En Ecuador alistan al remplazo de Beccacece y piensan en un ex Real Madrid

Ver más

Almería se fue arriba a los 11 minutos del primer tiempo por intermedio de Adrián Embarba, y a los 19 amplió la ventaja con gol de Nico Melamed, pero el envión terminó a los 27 cuando se fue expulsado Dion Lopy.

El descuento para Racing de Santander se presentó sobre los 57 minutos con gol de Jeremy Arévalo, quien empató apenas dos minutos después; y a los 75 llegó la anotación de Gustavo Puerta quien marcó de cabeza.

Le puede interesar: Nueva 'verdad' sobre Jhon Jader Durán en Selección Colombia: "Me da tristeza"

El gol de Gustavo Puerta se generó en una acción a balón parado, cuando se levantó el esférico y el mediocampista colombiano remató de cabeza contra el piso para poner el 2-3 definitivo. Debut soñado.

Video del gol de Gustavo Puerta en Almería 2-3 Racing de Santander

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen

Gustavo Puerta

Imagen
Fútbol Español

Fútbol Español

Imagen

Futbolistas colombianos en el exterior

Imagen

Almería

Imagen

Segunda División de España

Cargando más contenidos

Fin del contenido