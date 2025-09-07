[Video] Gustavo Puerta, en su debut, hizo gol con Racing de Santander

Uno de los últimos movimientos en el mercado veraniego fue el del colombiano Gustavo Puerta a Racing de Santander, pues el equipo español pagó cerca de cuatro millones de euros a Bayer Leverkusen y negoció su fichaje en el cierre de la ventana de inscripción de futbolistas.

Y Puerta llegó a jugar, pues a menos de una semana de la oficialización de su fichaje, el mediocampista vallecaucano fue inicialista en la visita de Racing a Almería por la cuarta fecha de la segunda división española.

Puede leer: Zidane estrena equipo y sería DT de un cuestionado de Selección Colombia

Pues bien, el jugador de 22 años no solo fue inicialista, sino que disputó todo el partido, fue la figura y anotó el gol de la victoria de Racing de Santander, que se impuso 3-2 como visitante y es líder del torneo.