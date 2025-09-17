Actualizado:
Mié, 17/09/2025 - 15:37
Video imperdible; Tito el Bambino le cantó a Dayro Moreno su popular canción
El cantante puertorriqueño aprovechó el cumpleaños del goleador para felicitarlo.
Uno de los futbolistas más queridos del fútbol colombiano es sin duda Dayro Moreno, el delantero nacido en El Espinal, Tolima despierta admiración en los aficionados por su poder goleador y su personalidad única, jugador que recientemente volvió a vestir la camiseta de la Selección Colombia gracias a su buen rendimiento en el Once Caldas.
El experimentado futbolista cumplió 40 años el pasado 16 de septiembre y muchos aprovecharon para enviarle un mensaje de felicitación, incluyendo uno muy especial por parte del cantante puertorriqueño Tito el Bambino, autor de la popular canción ‘Baila Morena’.
Tito el Bambino le cantó a Dayro Moreno
En un video que circula en redes sociales, se observa al cantante de reguetón saludando al delantero colombiano por su cumpleaños y deseando éxitos en lo que viene para su carrera deportiva, además, aprovechó la versión que el narrador Eduardo Luis López hizo para Dayro y le cantó al goleador.
Una canción que hace parte de la carrera de Dayro Moreno y que muchos relacionan con el atacante tolimense, que recordemos es el jugador colombiano con mayor cantidad de goles anotados en la historia, sumando 370 celebraciones.
Feid le consiguió una felicitación de cumpleaños a Dayro Moreno con nada más y nada menos que con Tito El Bambino.— Kevsh (@mvsicmvn) September 16, 2025
Dayro se alista para el reta en la Copa Sudamericana
El jugador que de momento es el máximo artillero de la Copa Sudamericana 2025 con 8 goles (2 más que Ismael Díaz de la Universidad Católica de Ecuador), está en territorio ecuatoriano para enfrentar al Independiente del Valle en lo que será el partido de ida de uno de los cuartos de final, compromiso que se llevará a cabo este miércoles 17 de septiembre a partir de las 7:30 de la noche.
El delantero lidera al Once Caldas que dirige el técnico Hernán Darío Herrera, entrenador con quien sostiene una gran relación y que ha puesto a Dayro en un alto nivel, en un hombre de miedo para los rivales.
