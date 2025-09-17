Video imperdible; Tito el Bambino le cantó a Dayro Moreno su popular canción

Uno de los futbolistas más queridos del fútbol colombiano es sin duda Dayro Moreno, el delantero nacido en El Espinal, Tolima despierta admiración en los aficionados por su poder goleador y su personalidad única, jugador que recientemente volvió a vestir la camiseta de la Selección Colombia gracias a su buen rendimiento en el Once Caldas.

El experimentado futbolista cumplió 40 años el pasado 16 de septiembre y muchos aprovecharon para enviarle un mensaje de felicitación, incluyendo uno muy especial por parte del cantante puertorriqueño Tito el Bambino, autor de la popular canción ‘Baila Morena’.

