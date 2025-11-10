[VIDEO] Insólito penal para Colombia da ventaja: Santiago Londoño se estrenó

Colombia gana y gusta en el Mundial Sub-17 después de las dudas que tuvo a lo largo de los primeros dos partidos con empates. Se jugaba la suerte en este definitivo encuentro frente a Corea del Norte. Miguel Solarte abrió la cuenta y minutos más tarde, Santiago Londoño anotó su primer gol en el certamen.

Un insólito penal a favor de Colombia le dio la oportunidad al goleador del Envigado de poner el segundo para la selección que le permite afianzarse. Santiago Londoño creó la jugada cuando el portero Kim lo bajó. Su control fue largo y salía a la línea de fondo, sin embargo, el guardameta se arrojó y lo contactó para producir la pena máxima.

La acción estuvo en duda por un posible fuera de juego, que, evidentemente sí había, pero en ese momento Santiago Londoño no participó en la jugada. Un defensa de Corea del Norte se hizo con la pelota, la cedió para Colombia nuevamente, y ahí sí se produjo la asistencia y la infracción.