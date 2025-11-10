Actualizado:
Lun, 10/11/2025 - 09:27
[VIDEO] Insólito penal para Colombia da ventaja: Santiago Londoño se estrenó
El cuadro cafetero puso el segundo en el duelo ante Corea del Norte por el Mundial Sub-17.
Colombia gana y gusta en el Mundial Sub-17 después de las dudas que tuvo a lo largo de los primeros dos partidos con empates. Se jugaba la suerte en este definitivo encuentro frente a Corea del Norte. Miguel Solarte abrió la cuenta y minutos más tarde, Santiago Londoño anotó su primer gol en el certamen.
Un insólito penal a favor de Colombia le dio la oportunidad al goleador del Envigado de poner el segundo para la selección que le permite afianzarse. Santiago Londoño creó la jugada cuando el portero Kim lo bajó. Su control fue largo y salía a la línea de fondo, sin embargo, el guardameta se arrojó y lo contactó para producir la pena máxima.
La acción estuvo en duda por un posible fuera de juego, que, evidentemente sí había, pero en ese momento Santiago Londoño no participó en la jugada. Un defensa de Corea del Norte se hizo con la pelota, la cedió para Colombia nuevamente, y ahí sí se produjo la asistencia y la infracción.
GOLAZO DE SANTIAGO LONDOÑO EN EL PENAL
Aunque la jugada del penal fue revisada por la video asistencia con la tarjeta que pasó Corea del Norte al juez central, nada revirtió la señalización de la pena máxima. Al cobro fue Santiago Londoño, el mismo afectado que se hizo cargo de poner el segundo del compromiso.
Su cobro fue magistral con potencia y arriba donde un portero la tiene difícil para llegar. Tras la sequía en los dos partidos del Mundial, Santiago Lodoño regresó al gol como se esperaba, pues en el Sudamericano fue una de las grandes estrellas de la Selección Colombia.
Este fue el segundo gol de la Selección Colombia en el partido, pues Miguel Solarte había abierto la cuenta con un desvío de un futbolista de Corea del Norte. Además, fue el tercero para el combinado cafetero que selló la clasificación.
