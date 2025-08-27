[Video] INSÓLITO penal que le quitaron al Bayern: sufre Lucho Díaz

Luis Díaz avanza con su carrera en el Bayern Munich, equipo que en la jornada de este miércoles disputó la Copa de Alemania en condición de visitante en el estadio BRITA-Arena, pero durante el primer tiempo el club del colombiano se llevó una gran sorpresa.

Bien, pues se trata de que al minuto 10, el juez central evitó pitar un penal a favor del Bayern tras una mano dentro del área, lo que claramente le dio la vuelta al mundo por lo insólito de la jugada.

La acción fue cometida por el jugador Jordy Gillekens, defensa central del Wehen Wiesbadeb, rival para el Bayern en esta oportunidad.