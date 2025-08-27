Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 15:24
[Video] INSÓLITO penal que le quitaron al Bayern: sufre Lucho Díaz
El hecho ocurrió en la jornada de este miércoles en la Copa de Alemania.
Luis Díaz avanza con su carrera en el Bayern Munich, equipo que en la jornada de este miércoles disputó la Copa de Alemania en condición de visitante en el estadio BRITA-Arena, pero durante el primer tiempo el club del colombiano se llevó una gran sorpresa.
Bien, pues se trata de que al minuto 10, el juez central evitó pitar un penal a favor del Bayern tras una mano dentro del área, lo que claramente le dio la vuelta al mundo por lo insólito de la jugada.
Vea también: Luis Díaz no se esconde: reveló ambicioso objetivo en Bayern Múnich
La acción fue cometida por el jugador Jordy Gillekens, defensa central del Wehen Wiesbadeb, rival para el Bayern en esta oportunidad.
¡¡INSÓLITO!! El árbitro NO COBRÓ penal para Bayern Múnich por esta MANO dentro del área... ¿Qué te pareció?#DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ZNjbjWo3Jz— SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2025
Es importante tener en cuenta que Bayern inició ganando al minuto 16 por otra acción de penal que fue cobrada por Harry Kane y después Michael Olise puse el 0-2, pero Faith Kaya anoto al 64' y al 70' para darle picante al partido con un 2-2.
Le puede interesar: Luis Díaz no se puede confiar en Bayern Múnich: advertencia del técnico
Lucho tuvo varias acciones destacadas y una de las más claras fue sobre el minuto 56.
¡NO LUCHO! Luis Díaz estuvo muy cerca de convertir el 3-0 de Bayern Munich ante Wehen.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 27, 2025
📺 #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Ja2zmuAUg0
Otras noticias
¿Bomba en la Selección Colombia?
Fuente
Antena 2