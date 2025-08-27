Cargando contenido

Luis Díaz con el Bayern Munich
AFP
Fútbol
Actualizado:
Mié, 27/08/2025 - 15:24

[Video] INSÓLITO penal que le quitaron al Bayern: sufre Lucho Díaz

El hecho ocurrió en la jornada de este miércoles en la Copa de Alemania.

Luis Díaz avanza con su carrera en el Bayern Munich, equipo que en la jornada de este miércoles disputó la Copa de Alemania en condición de visitante en el estadio BRITA-Arena, pero durante el primer tiempo el club del colombiano se llevó una gran sorpresa.

Bien, pues se trata de que al minuto 10, el juez central evitó pitar un penal a favor del Bayern tras una mano dentro del área, lo que claramente le dio la vuelta al mundo por lo insólito de la jugada.

La acción fue cometida por el jugador Jordy Gillekens, defensa central del Wehen Wiesbadeb, rival para el Bayern en esta oportunidad.

Es importante tener en cuenta que Bayern inició ganando al minuto 16 por otra acción de penal que fue cobrada por Harry Kane y después Michael Olise puse el 0-2, pero Faith Kaya anoto al 64' y al 70' para darle picante al partido con un 2-2.

Lucho tuvo varias acciones destacadas y una de las más claras fue sobre el minuto 56.

Fuente
Antena 2
