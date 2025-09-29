Actualizado:
[Video] Ismael Rescalvo estalló de ira durante un partido de Barcelona
El entrenador español arregló con el cuadro ecuatoriano mientras dirigía a Deportes Tolima y su desempeño no es el mejor.
La tensión en torno al español Ismael Rescalvo parece ir en aumento en Barcelona SC, después del video que se hizo viral tras el partido frente a Aucas, y considerando que los resultados obtenidos bajo sus instrucciones no han logrado silenciar las críticas.
En ese video se le ve a Rescalvo tirar uno de los bidones al suelo con bastante furia, llamando la atención de las personas que se situaban cerca al banquillo de suplentes del equipo de Guayaquil. Posteriormente el entrenador regañó a varios de sus dirigidos.
Y es que el partido entre Barcelona y Aucas por la Liga Ecuabet finalizó 1-1, y el equipo de Rescalvo continúa sin ganar como local, pues acumula tres empates y tres derrotas desde que llegó al equipo ecuatoriano.
En ese contexto, las expresiones de frustración de Rescalvo, su gesto, los manoteos y los gritos a su plantilla, mostraron a un técnico contra las cuerdas y visiblemente afectado por las críticas. Más allá de lo mediático, este tipo de escenas logran erosionar la confianza tanto del plantel como del hincha.
Ha empatado Barcelona en casa, no pudo ganar, nada nuevo, nada extraño. Solo un partido ganado de los últimos 9 en el Monumental. Desde la era Rescalvo no ha podido ganar en 6 ocasiones en casa: 3 empates y 3 derrotas. pic.twitter.com/0rdtqpXRa2— Rogelio Arosemena ⚽️ (@Rarosemena11) September 28, 2025
Claro está que la continuidad de Rescalvo en Barcelona no está en duda, atendiendo que viene de derrotar 4-0 a Emelec como visitante, lo que reavivó esperanzas y levantó algo el ánimo en la afición. Luego, vino un triunfo por 1-0 frente a Deportivo Cuenca, también fuera de casa, que evidenció una mejor versión en líneas generales.
El empate por 1-1 con Aucas, sin embargo, recordó que las fragilidades siguen presentes: desconexión en algunos pasajes, suplencias que no terminan de funcionar, y momentos en que Barcelona pareciera ceder iniciativa más de lo habitual. Todo ello contribuye a la sensación de que la salida de casillas de Rescalvo frente a los hinchas fue el síntoma más visible de una presión acumulada.
Ahora, la pregunta que muchos se hacen es: ¿hasta qué punto va a ser tolerada esta clase de actitudes dentro del club? Rescalvo no es nuevo en este tipo de actos durante los partidos ni en los comentarios desacertados: en su paso por Deportes Tolima también hubo momentos tensos, de desgaste público, cuando decidió irse aduciendo que tenía otra oferta. Esa sombra vuelve a aparecer aquí.
Finalmente, queda por ver cómo Rescalvo y el club enfrentarán lo que parece inevitable: reparar relaciones con la hinchada, estabilizar resultados y demostrar que los triunfos recientes no fueron fruto solo de rachas.
