[Video] Ismael Rescalvo estalló de ira durante un partido de Barcelona

La tensión en torno al español Ismael Rescalvo parece ir en aumento en Barcelona SC, después del video que se hizo viral tras el partido frente a Aucas, y considerando que los resultados obtenidos bajo sus instrucciones no han logrado silenciar las críticas.

En ese video se le ve a Rescalvo tirar uno de los bidones al suelo con bastante furia, llamando la atención de las personas que se situaban cerca al banquillo de suplentes del equipo de Guayaquil. Posteriormente el entrenador regañó a varios de sus dirigidos.

Y es que el partido entre Barcelona y Aucas por la Liga Ecuabet finalizó 1-1, y el equipo de Rescalvo continúa sin ganar como local, pues acumula tres empates y tres derrotas desde que llegó al equipo ecuatoriano.

En ese contexto, las expresiones de frustración de Rescalvo, su gesto, los manoteos y los gritos a su plantilla, mostraron a un técnico contra las cuerdas y visiblemente afectado por las críticas. Más allá de lo mediático, este tipo de escenas logran erosionar la confianza tanto del plantel como del hincha.