VIDEO: James "cierra bocas" y pone a ganar a León en la Leagues Cup con asistencia

Inició una nueva edición de la Leagues Cup en la que Club León se empieza a robar el protagonismo, ya que está sumando de manera parcial una victoria en el marco de la primera fecha, auspiciando como visitante, frente a Montréal.

La 'fiera' fue con todo a su primer partido de la Leagues Cup, ya que en la Liga MX no la pasa bien y Eduardo Berizzo llega a esta competencia a enderezar el camino ganador, lo que está logrando de manera parcial gracias a una solitaria anotación del experimentado delantero argentino, Rogelio Funes Mori, la cual fue asistida por el volante y capitán de la Selección Colombia, James Rodríguez.

James Rodríguez marca su primera asistencia en la Leagues Cup con León

El estratega argentino, Eduardo Berizzo, no se guardó nada para el primer compromiso de la Leagues Cup, ya que sabe que en esta competencia tendrá difíciles retos por afrontar enfrentándose a los mejores equipos de la MLS.

El primer contrincante y reto directo para León fue Montréal, un equipo que no la pasa bien en su certamen local, pero no hay que desmeritarlo porque tendría la oportunidad de auspiciar como local. Durante los primeros minutos de este duelo se presenció un duelo bastante parejo, pero que se terminaría rompiendo tras un certero cabezazo de Funes Mori luego de una asistencia perfecta de James Rodríguez.