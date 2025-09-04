Actualizado:
Jue, 04/09/2025 - 19:48
[Video] James pone el 1-0 ante Bolivia y Colombia se encamina al Mundial
El capitán abrió la cuenta para el triunfo parcial que clasifica a Colombia al Mundial.
James Rodríguez fue el encargado de marcar el 1-0 para la Selección Colombia ante Bolivia en el partido por la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas. Un tanto con el que la tricolor se encamina hacia la Copa del Mundo 2026.
Lea también: [VIDEO] James sufrió fuerte patada de Bolivia: ¿Qué pasó con las tarjetas?
El capitán de la tricolor aprovechó una jugada iniciada por Luis Díaz, un pase para Santiago Arias que vio al '10' en medio del área y lo habilitó para abrir la cuenta. Una anotación con la que James llega a 30 goles con Colombia, quedando a solo 6 de Falcao García, máximo anotador.
Colombia y un primer tiempo con faltas de definición
La Selección Colombia tuvo un arranque de partido bastante bueno en el duelo ante Bolivia. Desde los primeros minutos, los dirigidos por Néstor Lorenzo empezaron a llegar con peligro sobre la portería defendida por Carlos Lampe en una constante de varios ataques.
Una vez que se dio el pitazo inicial, Santiago Arias empezó a generar varias opciones para la tricolor por la banda derecha. El lateral del Bahía se hizo a la pelota y con centros de costado empezó a buscar a Jhon Córdoba, Luis Díaz y James Rodríguez para poner el 1-0 a favor de la tricolor.
Sin embargo, en los diferentes levantamientos de costado, los atacantes colombianos no pudieron ser claros en la definición. A pesar de todas las acciones generadas por juego aéreo, fue una acción a ras de piso la que terminó destrabando el tanto para el 1-0 de James al minuto 30.
Durante la última parte del primer tiempo, Colombia mostró una baja notable en su nivel. El medio campo y la ofensiva cafetera se vino abajo y dejó de generar fútbol para aumentar la cuenta. Por ello, el equipo debió ingresar sus primeras variantes en el onceno colombiano.
Fuente
Antena 2