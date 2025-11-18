[Video] James rompe la barrera australiana y consigue el primero de Colombia

Colombia consigue el primer gol tras una gran definición desde el punto penal de James Rodriguez, con este gol la tricolor consigue el primero del partido en un encuentro en el que la selección de Australia ha sabido cerrarle muy bien los espacios a Colombia con una férrea linea de 5.

Transcurría el minuto 75 cuando Santiago Arias cayó en el área tras un agarrón del defensor australiano y la jueza central señaló un penal que el capitán de la tricolor transformó en gol.