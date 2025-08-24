[VIDEO] Jhon Córdoba está listo para la Selección: marcó doblete en Krasnodar

El delantero colombiano Jhon Córdoba brilló este domingo 24 de agosto al ser gran protagonista en la victoria de su equipo Krasnodar 6-0 sobre Krylia Sovélov en duelo válido por la fecha 6 de la Liga de Turquía.

Córdoba se destacó al marcar un doblete en los minutos 42 y 85. Los dos goles del colombiano le sirvieron para llegar a tres celebraciones en la temporada.

La primera celebración del Jhon Córdoba, en el minuto 42, llegó después de una buena acción colectivo que finalizó el francés Gaëtan Perrin con un certero pase a ras de piso a la mitad del área en donde apareció el colombiano para empujar el esférico al fondo de la red.