[VIDEO] Jhon Córdoba está listo para la Selección: marcó doblete en Krasnodar
Córdoba marcó su tercer gol en la temporada 2025-2026.
El delantero colombiano Jhon Córdoba brilló este domingo 24 de agosto al ser gran protagonista en la victoria de su equipo Krasnodar 6-0 sobre Krylia Sovélov en duelo válido por la fecha 6 de la Liga de Turquía.
Córdoba se destacó al marcar un doblete en los minutos 42 y 85. Los dos goles del colombiano le sirvieron para llegar a tres celebraciones en la temporada.
La primera celebración del Jhon Córdoba, en el minuto 42, llegó después de una buena acción colectivo que finalizó el francés Gaëtan Perrin con un certero pase a ras de piso a la mitad del área en donde apareció el colombiano para empujar el esférico al fondo de la red.
La segunda celebración del colombiano, en el minuto 85, llegó después de que João Bachi le cediera el esférico a Jhon Córdoba en el borde del área.
El atacante no tuvo problema para controlar la pelota, dejar en el camino al portero rival y con un sutil disparo de derecha poner el 5-0 parcial.
Posteriormente, Krasnodar amplió la ventaja a 6-0 .
Con la victoria, el equipo del colombiano es líder de la liga de Rusia al llegar a 15 unidades.
Jhon Córdoba, listo para la Eliminatoria
Con los dos goles marcados este domingo, Jhon Córdoba afina su puntería para ser parte de la Selección Colombia que enfrentará en las dos últimas jornadas de la Eliminatoria a Bolivia en Barranquilla y a Venezuela en Maaturín.
Se espera que Córdoba haga parte de la lista que dará a conocer en los próximos días el director técnico Néstor Lorenzo.
