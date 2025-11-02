[Video] Jhon Córdoba no baja el nivel: Golazo en el fútbol de Rusia

Krasnodar ya se había adelantado con un gol de Aleksandr Chernikov a los 18 minutos, pero fue a partir de la participación de Córdoba que el equipo logró mantener el control del juego y generar las ocasiones más peligrosas. Además de su anotación, el atacante cafetero forzó faltas, retuvo balones importantes y exigió repetidamente a la defensa de Spartak, siendo uno de los jugadores más influyentes del campo de principio a fin.

Aunque el premio oficial al jugador del partido recayó en Lucas Olaza por su notable aporte defensivo y liderazgo, la actuación de Jhon Córdoba dejó una impresión enorme y refuerza su importancia dentro del esquema del equipo.