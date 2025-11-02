Actualizado:
Dom, 02/11/2025 - 15:26
[Video] Jhon Córdoba no baja el nivel: Golazo en el fútbol de Rusia
El colombiano sigue brillando con el Krasnodar.
El FC Krasnodar consiguió un triunfo fundamental al vencer 2-1 a Spartak Moscow en la jornada 14 de la Premier League de Rusia, en un partido donde Jhon Córdoba se erigió como la gran figura ofensiva del encuentro.
El delantero colombiano fue determinante en la construcción del resultado, aportando potencia, desequilibrio y presencia constante en el área rival. Su actuación encontró premio al minuto 59, cuando anotó el segundo tanto para los locales tras una jugada que reflejó su oportunismo y capacidad para definir en momentos clave. Ese gol, que significó el 2-0 parcial, terminó siendo decisivo en el desenlace del compromiso.
Krasnodar ya se había adelantado con un gol de Aleksandr Chernikov a los 18 minutos, pero fue a partir de la participación de Córdoba que el equipo logró mantener el control del juego y generar las ocasiones más peligrosas. Además de su anotación, el atacante cafetero forzó faltas, retuvo balones importantes y exigió repetidamente a la defensa de Spartak, siendo uno de los jugadores más influyentes del campo de principio a fin.
Aunque el premio oficial al jugador del partido recayó en Lucas Olaza por su notable aporte defensivo y liderazgo, la actuación de Jhon Córdoba dejó una impresión enorme y refuerza su importancia dentro del esquema del equipo.
🇨🇴 ¡Está vez no falló! Jhon Cordoba falló en la primera, pero no en la segunda y puso el 2-0 de Krasnodar sobre Spartak.pic.twitter.com/X1uMIIHaLM— Lucho Tricolor (@LuchoTricolorOf) November 2, 2025
