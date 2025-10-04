Jhon Córdoba protagonizó una nueva joya con el Krasnodar, actual líder del fútbol ruso. El atacante colombiano se robó los reflectores al marcar un tanto de antología en la victoria de su equipo sobre el Ajmat Grozni, en un partido que confirmó el excelente momento que atraviesa el conjunto verdinegro en la Premier League de Rusia.

Desde los primeros minutos, el conjunto local impuso condiciones en el estadio del Krasnodar. Fue entonces cuando apareció el poderío del delantero nacido en Istmina, quien, con una impresionante acción individual, abrió el marcador. Córdoba recibió de espaldas al arco, giró con una media vuelta impecable y soltó un derechazo imposible de atajar. El guardameta rival apenas pudo seguir con la mirada cómo el balón se incrustaba con violencia en la red. Tal como lo reseñó El Tiempo, fue “una tremenda media vuelta y fuerte zapatazo para su gol con el líder Krasnodar en Rusia”.

Esa anotación temprana marcó el camino del triunfo. Más tarde, Diego Costa amplió la ventaja con otro tanto al minuto 31, sellando un 2-0 que mantiene al equipo de Córdoba firme en lo más alto de la clasificación. Según reportó FútbolRed, el resultado deja al Krasnodar con 23 puntos, dos por encima de su perseguidor más cercano, el CSKA de Moscú, consolidando su condición de candidato al título.

La temporada del artillero colombiano ha sido sobresaliente. Con esta nueva conquista, suma cinco goles en el campeonato, ratificando su papel protagónico en la ofensiva del club ruso. Su potencia física, determinación y capacidad para definir en espacios reducidos lo convierten en una pieza clave del proyecto deportivo que lidera el Krasnodar. Para la prensa local, Córdoba es “un delantero completo, con olfato, garra y una precisión demoledora frente al arco”.

En duelos anteriores, el atacante ya había demostrado su capacidad para marcar diferencias. En el encuentro frente al Krylia Sovétov, anotó un doblete que desató la euforia de los hinchas y reafirmó su candidatura como uno de los mejores extranjeros del torneo. Además, su aporte fue fundamental en el histórico título de liga conseguido meses atrás, cuando el Krasnodar se coronó por primera vez en su historia tras derrotar 3-0 al Dinamo Moscú.

El gran momento del colombiano ha despertado rumores sobre un posible salto a una liga de mayor exposición. De acuerdo con versiones de FútbolRed, su nombre estaría sonando en el radar de varios clubes italianos interesados en ficharlo, gracias a su madurez futbolística y constancia goleadora.

Mientras tanto, en Colombia se vuelve a abrir el debate sobre su regreso a la Selección Nacional. Aunque no fue incluido en la reciente lista para los amistosos frente a México y Canadá, su rendimiento en el exterior podría reactivar su candidatura para futuras convocatorias.

En definitiva, el potente remate de Córdoba frente al Ajmat no fue un simple tanto de campeonato: fue una declaración de poder y confianza. Un recordatorio de que, a base de esfuerzo y contundencia, el delantero chocoano sigue dejando su huella en el fútbol europeo y mantiene vivo el sueño de volver a vestir la camiseta tricolor.