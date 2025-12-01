[Video] Jhon Durán marcó agónico gol y empató el clásico ante Galatasaray

El Fenerbahçe se salvó de una derrota en el clásico del fútbol turco gracias al delantero colombiano Jhon Durán, que en el minuto 96 firmó el empate de su equipo ante el Galatasaray (1-1) para mantenerse a un punto del todavía líder de la Superliga otomana.



El Galatasaray acarició un golpe de autoridad con el que habría cerrado una racha irregular de una sola victoria en los últimos tres encuentros. Remó hasta la orilla del éxito con un tanto de Leroy Sané en la primera parte que fue anulado en una de las últimas jugadas del choque protagonizada por Durán, que salió desde el banquillo en la segunda parte para cabecear a la red un balón que vale un punto muy importante para su club.

