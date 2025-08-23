Actualizado:
Sáb, 23/08/2025 - 16:25
[VIDEO] Jhon Durán se reportó con asistencia en victoria de Fenerbahce
El colombiano fue titular en el triunfo de Fenerbahce sobre Kocaelispor.
El delantero colombiano Jhon Jader Durán se destacó este sábado 23 de agosto en el triunfo de su equipo Fenerbahce 3-1 sobre Kocaelispor en duelo válido por la fecha 3 de la Liga de Turquía.
A pesar de no haber marcado, Durán brilló al dar una asistencia y obtener una calificación de 7,6, según el portal internacional SofaScore.
Así fue la asistencia de Jhon Jader Durán
En el minuto 51, con el marcador empatado 1-1, el delantero colombiano Jhon Jader Durán recibió una habilitación dentro del área cuando Fenerbahce estaba lanzado al ataque.
Al quedar sin ángulo para rematar al arco, Durán no dudó en cederle la pelota a su compañero Archie Brown, que solo y sin marca no tuvo problema para definir y poner el 2-1 parcial.
Posteriormente, en el minuto 66, el brasileño Anderson Talisca logró el 3-1 final.
Con esta victoria, Fenerbahce sumó su primera victoria en la liga de Turquía, teniendo en cuenta que debe un compromiso
Los dirigidos por José Mourinho están en la séptima posición con cuatro puntos.
Ahora, Fenerbahce se preparará para enfrentar a Benfica en el partido de vuelta de los playoffs en la UEFA Champions League.
Fuente
Antena 2