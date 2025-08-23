[VIDEO] Jhon Durán se reportó con asistencia en victoria de Fenerbahce

El delantero colombiano Jhon Jader Durán se destacó este sábado 23 de agosto en el triunfo de su equipo Fenerbahce 3-1 sobre Kocaelispor en duelo válido por la fecha 3 de la Liga de Turquía.

A pesar de no haber marcado, Durán brilló al dar una asistencia y obtener una calificación de 7,6, según el portal internacional SofaScore.