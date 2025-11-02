Cargando contenido

Jhon Jader Durán - Fenerbahce
AFP
Fútbol
Actualizado:
Dom, 02/11/2025 - 14:37

[Video] Jhon Jader Durán hizo un golazo en Fenerbahce vs Besiktas

El delantero colombiano recuperó la pelota en terreno contrario y le dio la victoria a su club.

Jhon Jader Durán le dio la victoria a Fenerbahce sobre Besiktas este domingo 2 de noviembre.

Noticia en desarrollo...

Video del gol de Jhon Jader Durán en Fenerbahce vs Besiktas

