Dom, 02/11/2025 - 14:37
[Video] Jhon Jader Durán hizo un golazo en Fenerbahce vs Besiktas
El delantero colombiano recuperó la pelota en terreno contrario y le dio la victoria a su club.
Jhon Jader Durán le dio la victoria a Fenerbahce sobre Besiktas este domingo 2 de noviembre.
Noticia en desarrollo...
Video del gol de Jhon Jader Durán en Fenerbahce vs Besiktas
🟡🔵 Jhon Duran'dan, derbide Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren gol!#BJKvFB #beINSPORTS pic.twitter.com/KpJ2Xhmclp— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) November 2, 2025
