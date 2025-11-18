Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 22:59
[Video] Johan Mojica se animó desde afuera y por poco hace un golazo
El lateral zurdo se animó desde afuera del área.
Johan Mojica casi pone a ganar a Colombia ante Australia, pues en una jugada sobre los 60 minutos remató desde fuera del área y vio cómo el portero australiano desvió la pelota generando un rito de esquina.
Luego de un saque de banda por el costado izquierdo, hubo una serie de toques de la selección colombiana, y esta permitió un centro al área desde la banda derecha, el cual no pudo ser conectado vía aérea y terminó en los pies de Mojica.
El lateral zurdo se perfiló y sacó un remate desde afuera que fue tocado levemente por el golero en la que fue una de las acciones más cercanas al gol durante los primeros minutos del segundo tiempo.
Infortunadamente para los intereses colombianos, el tiro de esquina tampoco generó frutos, y ya fue más adelante cuando se presentó la apertura del marcador por intermedio de James Rodríguez.
La tranquilidad de Colombia dio frutos al minuto 76, cuando se sancionó un penalti que fue capitalizado por James Rodríguez para poner arriba a la Tricolor. Tras ello, llegaron dos anotaciones más.
Pues en el 89', Luis Díaz aprovechó su buen momento y marcó el 2-0 que parecía definitivo luego de una mala salida del portero australiano, generando una nueva alegría a los asistentes al escenario deportivo en Nueva York.
El tercer tanto fue de Jefferson Lerma, quien marcó luego de un tiro de esquina en el tiempo de adición, y pese a que parecía falta, la jueza central lo convalidó. Inicialmente, parecía que Davinson Sánchez era el último e tocar la pelota.
