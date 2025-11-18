[Video] Johan Mojica se animó desde afuera y por poco hace un golazo

Johan Mojica casi pone a ganar a Colombia ante Australia, pues en una jugada sobre los 60 minutos remató desde fuera del área y vio cómo el portero australiano desvió la pelota generando un rito de esquina.

Puede leer: [Video] James rompe la barrera australiana y consigue el primero

Luego de un saque de banda por el costado izquierdo, hubo una serie de toques de la selección colombiana, y esta permitió un centro al área desde la banda derecha, el cual no pudo ser conectado vía aérea y terminó en los pies de Mojica.

El lateral zurdo se perfiló y sacó un remate desde afuera que fue tocado levemente por el golero en la que fue una de las acciones más cercanas al gol durante los primeros minutos del segundo tiempo.

Infortunadamente para los intereses colombianos, el tiro de esquina tampoco generó frutos, y ya fue más adelante cuando se presentó la apertura del marcador por intermedio de James Rodríguez.