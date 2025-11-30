Actualizado:
[Video] Jordan Barrera se luce en Botafogo: magistral golazo en Brasil
Jordan Barrera sigue consolidándose como una de las promesas colombianas en el exterior.
La jornada futbolera en Brasil dejó un recuerdo difícil de borrar luego de que Jordan Barrera, joven talento colombiano al servicio de Botafogo, deslumbrara al público con una acrobacia inolvidable. Su pirueta aérea, que rápidamente se volvió viral, no solo encendió el estadio, sino que también lo proyectó como una de las grandes promesas del balompié sudamericano.
Desde los primeros minutos del duelo ante Corinthians, el extremo colombiano mostró una personalidad arrolladora. El compromiso estaba parejo, con ambos equipos alternando dominio, hasta que una acción inesperada cambió el ritmo del enfrentamiento. Un centro al área, aparentemente inofensivo, terminó flotando entre defensores rivales.
Barrera reaccionó con instinto puro, se perfiló y ejecutó una chilena monumental que dejó al arquero sin opción alguna. El balón se coló en el ángulo, provocando un estallido inmediato de emociones tanto en el estadio como en las redes sociales.
En cuestión de horas, la secuencia se multiplicó por miles en plataformas digitales. La espectacular maniobra fue considerada por diversos medios como una obra de arte futbolística, una jugada que, por su dificultad técnica y precisión, podría competir perfectamente por el reconocimiento al mejor gol del año. La revista Semana resaltó el momento destacando que la pirueta “fue una majestuosa chalaca que dejó sin palabras a los aficionados”, frase que resume el impacto del gesto técnico.
Mirando más allá de la jugada puntual, el rendimiento de Barrera adquiere un valor especial debido a su corta edad. Con apenas 19 años, el atacante ha ido construyendo su camino paso a paso desde su salida del Junior de Barranquilla. En Brasil encontró un nuevo escenario para potenciar su talento, aunque la ruta no ha sido sencilla. Lesiones musculares y pequeños contratiempos habían interrumpido su continuidad, obligándolo a luchar contra la impaciencia y la presión que rodea a los futbolistas jóvenes en clubes de alto nivel.
Pese a esas dificultades, el colombiano nunca perdonó cuando tuvo oportunidades. Esta pirueta, ejecutada con naturalidad y eficacia, refleja no solo habilidad, sino también confianza, determinación y capacidad de aparecer en momentos clave. Su entrenador lo ha respaldado públicamente, y dentro del camerino consideran que este tipo de actuaciones consolidarán su crecimiento. Tras el partido, un miembro del cuerpo técnico afirmó: “Jordan está mostrando por qué apostamos por él. Este gol es solo un adelanto de lo que puede ofrecer”.
La afición de Botafogo, exigente y apasionada, también ha encontrado en Barrera una nueva razón para ilusionarse. Aunque el juego terminó empatado 2-2 por un tanto de Corinthians en los últimos compases, el protagonismo del colombiano se mantuvo como tema central entre los hinchas.
Finalmente, este momento queda como un recordatorio del potencial que Barrera tiene por delante. Si mantiene este camino ascendente, no solo seguirá siendo una figura determinante en Brasil y, por qué no, en futuras convocatorias de la Selección Colombia.
