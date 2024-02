[Video] Juan Carlos Osorio respondió a los insultos de hinchas: se enciende la polémica en Brasil

A Juan Carlos Osorio lo empiezan a resistir en Brasil, de nueva cuenta. Las polémicas con el risaraldense se han hecho presentes en el Campeonato Paranaense durante las últimas fechas. El estratega colombiano fue criticado por la prensa local, puesto que, las rotaciones dentro de su esquema partido a partido, poco gustan.

Aunque las rotaciones mantienen al club invicto en el Campeonato Paranaense, se estaban demorando en estallar por su forma de dirigir. Sin embargo, Juan Carlos Osorio se verá más sumergido en polémicas, puesto que en el último compromiso, ante Coritiba que culminó en empate a un tanto, tuvo un encontronazo con la afición rival.

Sobre los 34 minutos del primer tiempo, cuando el Athletico Paranaense ya ganaba por la mínima diferencia, el estratega colombiano quedó en evidencia respondiendo a las provocaciones por parte de aficionados del Coritiba. La reacción de Juan Carlos Osorio se hizo viral en las redes sociales del Furacao, generando varios comentarios jocosos, apoyando al pereirano.

En la raya, Juan Carlos Osorio se volteó rápidamente, y empezó a mandar besos a los aficionados del Coritiba, que seguían provocándolo, tanto que los gestos continuaron entre el estratega y los hinchas locales del Coritiba. Juan Carlos fue insultado en varias ocasiones y celebraron que el árbitro le amonestara en medio del juego.

En la rueda de prensa posterior al empate a un tanto, Juan Carlos Osorio explicó por qué tuvo esas reacciones, “yo no lo provoqué. Por lo contrario. Algunos me ofendieron e insultaron, entonces respondí. Estoy seguro que si me lo encontrara en la calle no haría eso, entonces ¿por qué tiene que ser así aquí? ¿Puedes decirlo todo, insultos? El fútbol brasileño tiene que ocuparse de esto. No soy yo. Estoy de paso, puedo irme mañana”.