[VIDEO] Juan Fernando Quintero debutó con un par de asistencias en el fútbol chino

El mediocampista colombiano, Juan Fernando Quintero por fin pudo debutar en la Superliga China. El ex River Plate impresionó con su talento a su cuerpo técnico encabezado por Jordi Cruyff y de paso a sus rivales luego de asistir a sus compañeros para darle el triunfo a su equipo Shenzhen ante Henan Jianye por el campeonato doméstico.

Juanfer no jugaba desde el pasado marzo del 2020 cuando defendía la camiseta de River Plate, por lo cual, tuvo que esperar cerca de un año y un mes para volver a pisar un terreno de manera oficial. No obstante, al parecer el tiempo no le pasó cuenta a Quintero y gracias a sus dos pases goles comenzó a marcar su historia en el fútbol asiático.

La primera asistencia llegó a los 21 minutos del compromiso. Un pase extraordinario con su botín izquierdo sirvió para que Frank Acheampong pusiera el primero en el marcador y así, comenzara el volante paisa a mostrar la razón por la cual lo habían contratado.

Ya en la segunda mitad, apareció Quintero a los 54 minutos. Luego de un tiro de esquina, el ex River y Atlético Nacional puso el balón como con la mano para que el brasileño Alan Kardec cabeceara el esférico y pusiera nuevamente adelante en el resultado al Shenzhen.

Con las dos asistencias de gol Juan Fernando se estrenó y se espera que siga en buen nivel, ya que su vínculo con los chinos será hasta la temporada del 2023.