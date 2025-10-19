VIDEO - JuanFer Quintero explotó: sorpresiva rabieta en River Plate

El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero volvió a ser titular con la camiseta de River Plate en la jornada del sábado 18 de octubre en la que el equipo de la banda cruzada derrotó 2-0 a Talleres en duelo válido por la fecha 13.

A pesar de la victoria, el mediocampista de 32 años dejó una polémica imagen, teniendo en cuenta la molestia que expresó al momento de ser sustituido del compromiso.

Cuando se disputaba el minuto 64, Quintero fue sustituido por el director técnico Marcelo Gallardo y en su lugar fue enviado al terreno de juego Maximiliano Meza, quien terminó anotando el 2-0 final.