Dom, 19/10/2025 - 07:52
VIDEO - JuanFer Quintero explotó: sorpresiva rabieta en River Plate
El colombiano fue titular en la victoria de River Plate sobe Talleres.
El futbolista colombiano Juan Fernando Quintero volvió a ser titular con la camiseta de River Plate en la jornada del sábado 18 de octubre en la que el equipo de la banda cruzada derrotó 2-0 a Talleres en duelo válido por la fecha 13.
A pesar de la victoria, el mediocampista de 32 años dejó una polémica imagen, teniendo en cuenta la molestia que expresó al momento de ser sustituido del compromiso.
Cuando se disputaba el minuto 64, Quintero fue sustituido por el director técnico Marcelo Gallardo y en su lugar fue enviado al terreno de juego Maximiliano Meza, quien terminó anotando el 2-0 final.
La molestia de Quintero
Después de chocar sus manos con Maximiliano Meza, Juan Fernando Quintero se dirigió al banco con notoria molestia.
Al ubicarse en uno de los asientos, Quintero explotó al lanzar un objeto al aire y posteriormente declamar: “¡siempre es la misma mierda!”.
El hecho no pasó desapercibido, ya que lo capturó en su totalidad la cámara de la transmisión oficial, por lo que se empezaron a generar cuestionamientos sobre la relación del colombiano con el entrenador Marcelo Gallardo.
Sin embargo, para muchos la situación quedó en una calentura del partido.
LA BRONCA DE JUANFER: Quintero salió reemplazado y en su lugar ingresó Maxi Meza, quien terminó marcando el 2-0 de River ante Talleres en el #TorneoClausura. pic.twitter.com/P2dwcK2LWC— SportsCenter (@SC_ESPN) October 19, 2025
River Plate cortó mala racha
Con la victoria sobre Talleres, River Plate cortó una mala racha de dos derrotas consecutivas, ya que había caído ante Rosario Central y Sarmiento.
Ahora, el equipo de la banda cruzada se ubica en la cuarta posición del grupo B con 21 puntos, después de 13 partidos jugados.
