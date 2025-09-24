Cargando contenido

Error de Kevin Mier con Cruz Azul
AFP y transmisión oficial
Fútbol
Actualizado:
Mié, 24/09/2025 - 20:31

VIDEO - Kevin Mier cometió nuevo error en México: recibió gol desde 70 metros

Mier se equivocó en el partido entre su equipo Cruz Azul frente a Querétaro.

El portero colombiano Kevin Mier volvió a ser protagonista de una desafortunada jugada defendiendo el arco de su equipo Cruz Azul en la primera división de México.

Este miércoles 24 de septiembre, en el partido contra el Club Querétaro por la fecha 10 del torneo Apertura en la Liga Mx, Mier recibió una anotación desde una distancia de 70 metros al descuidar su arco.

El error de Kevin Mier

Cuando se disputaba el minuto 35 y el marcador estaba empatado 1-1, el control del balón se disputaba en terreno de Querétaro. 

Sin embargo, el balón quedó en poder de Santiago Homenchenko sobre el sector izquierdo de la cancha. Homenchenko no perdió tiempo, después de controlar la pelota, y con rapidez sacó un fuerte y largo remate hacia el arco que defendía Kevin Mier.

Al momento del disparo, el guardameta colombiano se ubicaba por fuera de su área, por lo que no contó con la velocidad necesaria para responder y atajar el esférico.

Mier corrió de espaldas hacia el arco y de frente al balón, que voló en dirección a la red de gol. A pesar de que alcanzó a tocar la pelota, no lo hizo con la fortaleza suficiente para evitar el 2-1 parcial en favor de Querétaro.

El error de Mier generó la furia de la afición de Cruz Azul, que recordó algunas otras equivocaciones que ha cometido el colombiano en el fútbol mexicano.

Inmediatamente después de sufrir el gol, los hinchas de la máquina cementera abuchearon a Mier hasta la reanudación del compromiso.

