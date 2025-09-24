VIDEO - Kevin Mier cometió nuevo error en México: recibió gol desde 70 metros

El error de Kevin Mier

Cuando se disputaba el minuto 35 y el marcador estaba empatado 1-1, el control del balón se disputaba en terreno de Querétaro.

Sin embargo, el balón quedó en poder de Santiago Homenchenko sobre el sector izquierdo de la cancha. Homenchenko no perdió tiempo, después de controlar la pelota, y con rapidez sacó un fuerte y largo remate hacia el arco que defendía Kevin Mier.

Al momento del disparo, el guardameta colombiano se ubicaba por fuera de su área, por lo que no contó con la velocidad necesaria para responder y atajar el esférico.

Mier corrió de espaldas hacia el arco y de frente al balón, que voló en dirección a la red de gol. A pesar de que alcanzó a tocar la pelota, no lo hizo con la fortaleza suficiente para evitar el 2-1 parcial en favor de Querétaro.