[Video] Kevin Mier cometió un nuevo error que eliminó a Cruz Azul de Leagues Cup

La tercera fecha de fase 1 de Leagues Cup hizo que Cruz Azul se enfrente con Colorado Rapids, siendo uno de los partidos llamativos de esta jornada pese a las escasas posibilidades de ambos para meterse en la próxima ronda del torneo.

Sin embargo, las ilusiones de la Máquina Cementera se fueron al piso apenas sobre los tres minutos del primer tiempo debido a un error del portero colombiano Kevin Mier, quien le entregó la posesión de la pelota al rival, que aprovechó y se fue arriba en el marcador.

Puede leer: "Tiene poca información": Kompany, DT de Bayern Múnich, sobre Luis Díaz

El arquero santandereano se dispuso a sacar desde el piso, sin embargo el cálculo habría fallado en vista de que la pelota -tirada media altura- no realizó una trayectoria larga y a partir de allí se gestó el gol de los estadounidenses.

El canadiense Sydney Wathuta controló sin mayores problemas la pelota y le hizo un pase de primera a Rafael Navarro Leal, quien remató entrando al área a la parte superior del arco defendido por Mier, quien no se lanzó para evitar la anotación.