Jue, 07/08/2025 - 21:35
[Video] Kevin Mier cometió un nuevo error que eliminó a Cruz Azul de Leagues Cup
El portero colombiano ha cometido errores reiteradamente en el último tiempo, los cuales ha sufrido Cruz Azul con goles en contra.
La tercera fecha de fase 1 de Leagues Cup hizo que Cruz Azul se enfrente con Colorado Rapids, siendo uno de los partidos llamativos de esta jornada pese a las escasas posibilidades de ambos para meterse en la próxima ronda del torneo.
Sin embargo, las ilusiones de la Máquina Cementera se fueron al piso apenas sobre los tres minutos del primer tiempo debido a un error del portero colombiano Kevin Mier, quien le entregó la posesión de la pelota al rival, que aprovechó y se fue arriba en el marcador.
El arquero santandereano se dispuso a sacar desde el piso, sin embargo el cálculo habría fallado en vista de que la pelota -tirada media altura- no realizó una trayectoria larga y a partir de allí se gestó el gol de los estadounidenses.
El canadiense Sydney Wathuta controló sin mayores problemas la pelota y le hizo un pase de primera a Rafael Navarro Leal, quien remató entrando al área a la parte superior del arco defendido por Mier, quien no se lanzó para evitar la anotación.
Posteriormente, el danés Andreas Maxsø anotó el segundo de la contienda al 41' y prácticamente liquidaba el juego, pero en una desconcentración de los Rapids, Wayne Frederick anotó en propia puerta dos minutos más tarde y devolvió a Cruz Azul al juego.
Ya en la segunda mitad, cuando transcurría el minuto 78, José Ignacio Rivero anotó el 2-2 que sería definitivo, ocultando un poco el error de Kevin Mier. Ambos equipos terminaron eliminados de Leagues Cup.
Terminada esta fase, Cruz Azul se situó en la decimotercera posición de la zona de Liga MX con apenas tres puntos, mientras que Colorado fue duodécimo del costado de MLS con cuatro unidades.
Es pertinente recordar que el formato de esta edición de Leagues Cup ponía a dos grupos de 18 equipos cada uno, con clubes de Liga MX de un lado y clubes de MLS del otro; por sorteo, cada conjunto jugaría tres partidos antes rivales de la otra zona, y al término de las tres fechas, avanzarían a cuartos de final los cuatro mejores de cada liga.
Video del error de Kevin Mier en Cruz Azul vs Colorado Rapids
🤦♂️❌ Ay Kevin Mier… NUEVO ERROR del arquero colombiano. Cruz Azul lo pierde en tres minutos del primer tiempo. pic.twitter.com/BSjv7hLCrK— Fútbol colombiano (@Futbolfpc) August 8, 2025
