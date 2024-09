[Video] Kevin Mier se llena de elogios en México tras increíbles atajadas con Cruz Azul

Anselmi lamentó el fallecimiento de su abuela

Antes de terminar la conferencia de prensa a Anselmi se le cortó la voz cuando compartió que el triunfo de su equipo se lo dedicó a su abuela, quien falleció este sábado.



"No me quiero emocionar de más, ya lo hice en el vestuario. Fue un día especial porque es el cumpleaños de mi madre y hoy perdí a mi abuela. Me emocioné porque los muchachos me dedicaron el triunfo y yo se lo dedico a mi abuela", concluyó.



Con la victoria, Cruz Azul se mantuvo en la cima del certamen con 22 puntos. Suma siete triunfos, un empate y un tropiezo. equipo cementero que en la décima jornada del Apertura visitará al Pachuca el próximo sábado 28 de septiembre.