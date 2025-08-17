[Video] Kevin Serna mete miedo al América; asistencias de lujo con Fluminense

Fluminense, uno de los semifinalistas del reciente Mundial de Clubes, venció el sábado por 2-1 a Fortaleza por la vigésima jornada del Campeonato Brasileño, con asistencias del colombiano Kevin Serna para los goles del argentino Germán Cano y del uruguayo Agustín Canobbio, y completó seis partidos consecutivos sin perder en el último mes.



En el partido disputado en el Maracaná de Río de Janeiro también destacaron el colombiano Kevin Serna, autor de las asistencias para los dos goles y que fue el mejor jugador en la cancha, y el veterano portero Fábio, que, con 1.390, igualó al inglés Peter Shilton como el futbolista profesional que más partidos oficiales ha disputado en el fútbol mundial.

Lea también: [VIDEO] Neymar rompió en llanto; Santos sufrió goleada histórica de Vasco