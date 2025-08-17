Cargando contenido

Kevin Serna, futbolista colombiano
Kevin Serna jugando en Fluminense / América de Cali
Dom, 17/08/2025 - 17:43

[Video] Kevin Serna mete miedo al América; asistencias de lujo con Fluminense

El delantero colombiano volverá a enfrentar al cuadro escarlarta por Copa Sudamericana.

Fluminense, uno de los semifinalistas del reciente Mundial de Clubes, venció el sábado por 2-1 a Fortaleza por la vigésima jornada del Campeonato Brasileño, con asistencias del colombiano Kevin Serna para los goles del argentino Germán Cano y del uruguayo Agustín Canobbio, y completó seis partidos consecutivos sin perder en el último mes. 
 
En el partido disputado en el Maracaná de Río de Janeiro también destacaron el colombiano Kevin Serna, autor de las asistencias para los dos goles y que fue el mejor jugador en la cancha, y el veterano portero Fábio, que, con 1.390, igualó al inglés Peter Shilton como el futbolista profesional que más partidos oficiales ha disputado en el fútbol mundial. 

Fluminense atraviesa un gran momento previo al duelo ante el América de Cali

La victoria le permitió al conjunto carioca ascender al octavo lugar en la clasificación del Campeonato Brasileño, con 27 puntos, a 13 unidades del líder Flamengo. Fluminense, sin embargo, puede ascender aún más, hasta el cuarto lugar, ya que tiene dos partidos pendientes. 
 
El campeón de la Libertadores en 2023 completó seis partidos sin conocer la derrota: tres por el Campeonato Brasileño, dos por la Copa do Brasil y uno por la Copa Sudamericana, tras la victoria por 1-2 que cosechó el martes pasado en su visita al América de Cali colombiano en partido de ida por los octavos de final. 

La última derrota de Fluminense fue en el Mundial de Clubes

Su última derrota fue en la semifinal del Mundial de Clubes, en la que cayó por 1-2 frente al Chelsea inglés, conjunto que posteriormente se coronó campeón del certamen orbital tras vencer de manera sorpresiva con una goleada 3-0 al PSG, último campeón de la UEFA Champions League

