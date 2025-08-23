[Video] La hinchada del Bayern Múnich ya le hizo canción a Luis Díaz: un hit

La euforia no quedó ahí. En su primer partido de Bundesliga, el extremo fue titular en la aplastante victoria 6-0 frente al RB Leipzig. Díaz no solo completó los 90 minutos, sino que anotó y asistió en una noche perfecta para el equipo de Vincent Kompany. La afición celebró su despliegue con una creatividad especial: una canción en alemán que se viralizó en TikTok, en la que mencionan al colombiano junto a otras estrellas del club.

Este cántico, ya popular entre los seguidores bávaros, refleja el cariño de la hinchada hacia el colombiano. Traducida al español, la letra dice: “Olise marcó un doblete, Díaz también marcó un gol… y luego Harry Kane anotó un hat-trick. Solo el Bayern Múnich es campeón de Alemania”. Una muestra de como en tan poco tiempo, el exjugador del Liverpool se ganó un lugar en el corazón de los fanáticos.

La conexión entre Díaz y Kane es otro de los grandes atractivos para el club. El delantero inglés, referente del equipo, no dudó en elogiarlo tras su estreno: “Han pasado solo unas semanas, pero siento que ha sido una conexión instantánea; hoy me dio un par de asistencias”. Sus palabras confirman que la sociedad ofensiva promete dar de qué hablar en la temporada y podría ser clave en los objetivos del Bayern, especialmente en la Champions League.

El técnico Vincent Kompany, quien también vive su primera campaña al frente del club, destacó la importancia del colombiano para el grupo. Tras la goleada al Leipzig, afirmó: “No solo disfruta del fútbol, sino que también juega para el equipo… Si mantenemos eso, podemos ganar muchos partidos”. Este tipo de comentarios alimenta la idea de que Díaz es visto como una pieza estratégica, más allá de su talento individual.