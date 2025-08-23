Actualizado:
[Video] La hinchada del Bayern Múnich ya le hizo canción a Luis Díaz: un hit
Luis Díaz gana adeptos como la nueva figura del Bayern Múnich.
La llegada de Luis Díaz al Bayern Múnich ha generado un impacto inmediato en el fútbol alemán. El colombiano, que arribó al gigante bávaro a finales de julio, no tardó en ganarse a los aficionados y ya se ha convertido en uno de los nombres más coreados en el Allianz Arena, gracias a su talento, goles y una conexión especial con Harry Kane.
Desde su debut, el guajiro ha mostrado un rendimiento sobresaliente. En la Supercopa de Alemania, disputada el 16 de agosto, Díaz se vistió de héroe al marcar el tanto decisivo en la victoria 2-1 sobre el Stuttgart, otorgándole al Bayern el primer título de la temporada. Su influencia fue tal que la prensa alemana resaltó que el colombiano "llegó para marcar diferencias", un mensaje claro de lo que pretende aportar en el fútbol germano.
La euforia no quedó ahí. En su primer partido de Bundesliga, el extremo fue titular en la aplastante victoria 6-0 frente al RB Leipzig. Díaz no solo completó los 90 minutos, sino que anotó y asistió en una noche perfecta para el equipo de Vincent Kompany. La afición celebró su despliegue con una creatividad especial: una canción en alemán que se viralizó en TikTok, en la que mencionan al colombiano junto a otras estrellas del club.
Este cántico, ya popular entre los seguidores bávaros, refleja el cariño de la hinchada hacia el colombiano. Traducida al español, la letra dice: “Olise marcó un doblete, Díaz también marcó un gol… y luego Harry Kane anotó un hat-trick. Solo el Bayern Múnich es campeón de Alemania”. Una muestra de como en tan poco tiempo, el exjugador del Liverpool se ganó un lugar en el corazón de los fanáticos.
La conexión entre Díaz y Kane es otro de los grandes atractivos para el club. El delantero inglés, referente del equipo, no dudó en elogiarlo tras su estreno: “Han pasado solo unas semanas, pero siento que ha sido una conexión instantánea; hoy me dio un par de asistencias”. Sus palabras confirman que la sociedad ofensiva promete dar de qué hablar en la temporada y podría ser clave en los objetivos del Bayern, especialmente en la Champions League.
El técnico Vincent Kompany, quien también vive su primera campaña al frente del club, destacó la importancia del colombiano para el grupo. Tras la goleada al Leipzig, afirmó: “No solo disfruta del fútbol, sino que también juega para el equipo… Si mantenemos eso, podemos ganar muchos partidos”. Este tipo de comentarios alimenta la idea de que Díaz es visto como una pieza estratégica, más allá de su talento individual.
No solo Kompany y Kane han elogiado al guajiro. El mediocampista Joshua Kimmich, uno de los líderes del vestuario, también resaltó el trabajo colectivo que incluye a Díaz: “Ha sido un muy buen comienzo… un 6-0 es toda una declaración de intenciones”. La confianza que el grupo deposita en el colombiano demuestra que se ha integrado de manera rápida y efectiva.
La inversión por el fichaje de Luis Díaz fue significativa. Según medios alemanes, el Bayern desembolsó cerca de 75 millones de euros para hacerse con sus servicios, asegurando su contrato hasta 2029. Su salida del Liverpool se dio tras dejar una huella importante en la Premier League, donde conquistó títulos y fue figura constante.
