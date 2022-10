[Video] La primer 'joyita' de Wilmar Roldán: El error que casi le da una estrella al América

La Liga Betplay entró en su recta final y está de infarto. Cada partido se supremamente reñido dado que ningún equipo quiere regalar nada a la hora de buscar su clasificación en los ocho. Por esa razón, cada error arbitral que se ve en estas fechas se magnifica.

En medio del partido América vs Pasto se presentó un hecho atípico de acuerdo al reglamento del fútbol que rige en el mundo entero. Wilmar Roldán, el juez central del encuentro, uno de los árbitros más famosos de Latinoamérica, decidió expulsar de manera insólita a jugador del Deportivo Pasto.

El árbitro decidió expulsar a Facundo Boné porque literalmente lo miró feo o le hizo algún gesto que consideró ofensivo. “Lo ve, lo mira, le hace gestos, lo sigue mirando. Él no habla, lo mira y sigue haciendo gestos. Y ahí Roldán lo expulsa”, relató de lo sucedido el comentarista Campo Elías Terán. El otrora técnico del fútbol profesional, Juan José Peláez, no ocultó su malestar manifestando: “Así no se puede dirigir un partido, con rabia no”.

No es la primera vez: recuerdan otro error de Roldán

Por cuenta de esta situación hubo cientos de críticas a Roldán. Periodistas e incluso exjugadores se refirieron a la actitud arrogante del central. Uno de ellos fue el exjugador, Jhonny Ramírez, quien recordó un grosero error de Wilmar Roldán, también en el Pascual y también para favorecer al América de Cali.

Ramírez, que jugó en varios clubes del FPC, empezó diciendo que lo grave en un juez como Roldán no es equivocarse, sino su arrogancia. En ese sentido, recordó cómo Roldán le anuló un gol insólito en la final del torneo apertura de Colombia entre Boyacá Chicó y América de Cali.

"Los futbolistas somos groseros con los jueces, nos olvidamos que todos comentemos errores y que los árbitros se pueden equivocar, pero cuando hay arrogancia, ego y orgullo por delante podemos afectar al otro injustamente, al profe Wilmar Roldán le hace daño juzgar en el Pascual", escribió Ramírez, al compartir el video de la insólita acción.

Cuando aún quedaban un par de segundos por jugar y un jugador de Chicó iba mano a mano ante el portero escarlata, Roldán decidió acabar el partido, que hubiera sido el 2-1 del conjunto boyacense en el Pascual.