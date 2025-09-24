[Video] ¡La puso en el ángulo! Golazo colombiano en Inglaterra

Manuela Paví llegó al West Ham United Women en agosto de 2024, firmando un contrato por tres temporadas luego de destacar en el Deportivo Cali, club con el que se coronó campeona de la Liga Femenina Colombiana. Desde su debut en la Premier League femenina Paví ha ido dejando huella con su velocidad, desborde y capacidad para definir en momentos clave.

Hoy marcó un golazo desde afuera del área.