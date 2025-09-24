[Video] ¡La puso en el ángulo! Golazo colombiano en Inglaterra
En el partido por copa de la liga entre el West Ham y el Charlton Colombia se hizo presente con un golazo.
Manuela Paví llegó al West Ham United Women en agosto de 2024, firmando un contrato por tres temporadas luego de destacar en el Deportivo Cali, club con el que se coronó campeona de la Liga Femenina Colombiana. Desde su debut en la Premier League femenina Paví ha ido dejando huella con su velocidad, desborde y capacidad para definir en momentos clave.
Hoy marcó un golazo desde afuera del área.
Así fue el gol de la colombiana
Tras una sucesión de pases el balón le quedó a la colombiana todavía lejos del arco rival, sin embargo Paví no dudó y sacó un derechazo que se clavó en el ángulo derecho del Charlton, en su momento ese fue el 2-0 parcial para el West Ham que se terminaría imponiendo con un contundente 5-1 en la Womens League Cup.
PAVÍ POWER ☄️— West Ham United Women (@westhamwomen) September 24, 2025
🔝🗑️ from our Colombian winger pic.twitter.com/gmBAUTecbw
En selección todavía no se gana un puesto fijo
El golazo de Manuela Paví con el West Ham no solo confirma el gran momento que atraviesa en Inglaterra, sino que también abre la conversación sobre su proyección en el fútbol. Aunque todavía no se habla mucho de ella en la Selección Colombia Femenina, su rendimiento en una liga tan competitiva como la inglesa es un argumento sólido para empezar a considerarla. Paví ha demostrado que tiene talento, carácter y capacidad de aparecer en momentos decisivos, cualidades que podrían convertirla en una pieza valiosa para el combinado nacional en futuros retos.