[Video] Las tres opciones que desperdició Colombia ante Canadá

La selección Colombia empató en la jornada de este martes con Canadá, un equipo que mostró más fortaleza para mantener el arco en cero.

Más allá del resultado, hubo tres opciones claras que perdieron los colombianos y eso será un tema que tendrá que trabajar el entrenador Néstor Lorenzo.

La primera de ellas llegó sobre el minuto 56. El protagonista de esta oportunidad fue Luis Díaz, que no pudo concretar la jugada y terminó rematando por fuera de la portería tras una buena alianza con Juan Camilo 'Cucho' Hernández.