Cargando contenido

Luis Díaz con la selección Colombia
Luis Díaz con la selección Colombia
AFP
Fútbol
Actualizado:
Mar, 14/10/2025 - 22:05

[Video] Las tres opciones que desperdició Colombia ante Canadá

Colombia no pudo anotarle a Canadá y terminó sin goles en esta fecha FIFA.

La selección Colombia empató en la jornada de este martes con Canadá, un equipo que mostró más fortaleza para mantener el arco en cero.

Más allá del resultado, hubo tres opciones claras que perdieron los colombianos y eso será un tema que tendrá que trabajar el entrenador Néstor Lorenzo.

Vea también: ¿Cuándo vuelve a jugar la selección Colombia?

La primera de ellas llegó sobre el minuto 56. El protagonista de esta oportunidad fue Luis Díaz, que no pudo concretar la jugada y terminó rematando por fuera de la portería tras una buena alianza con Juan Camilo 'Cucho' Hernández.

Lea también
Image
Alemania e Italia hacen sufrir a Colombia: batalla por el Ranking FIFA

Alemania e Italia hacen sufrir a Colombia por el Ranking FIFA 2025: dura pelea

Ver más

La segunda opción fue cerca de terminar el compromiso. Gran centro de Kevin Castaño que finalmente terminó en un cabezazo de Rafael Santos Borré, pero esta vez la opción terminó desviada al lado izquierdo de la portería.

Le puede interesar: Colombia no pudo con Canadá y terminó la fecha FIFA con empate

Y finalmente, en el tiempo extra del segundo tiempo, Andrés Felipe Román le pegó al palo tras una increíble jugada colectiva que involucró a Yaser Asprilla y a Rafael Santos Borré.

Fuente
Antena 2
Siga a Antena 2 en Google News
En esta nota
Imagen
Selección Colombia

Colombia

Imagen
Selección Colombia

Selección Colombia

Imagen

selección de Canadá

Cargando más contenidos

Fin del contenido