Mar, 14/10/2025 - 22:05
[Video] Las tres opciones que desperdició Colombia ante Canadá
Colombia no pudo anotarle a Canadá y terminó sin goles en esta fecha FIFA.
La selección Colombia empató en la jornada de este martes con Canadá, un equipo que mostró más fortaleza para mantener el arco en cero.
Más allá del resultado, hubo tres opciones claras que perdieron los colombianos y eso será un tema que tendrá que trabajar el entrenador Néstor Lorenzo.
La primera de ellas llegó sobre el minuto 56. El protagonista de esta oportunidad fue Luis Díaz, que no pudo concretar la jugada y terminó rematando por fuera de la portería tras una buena alianza con Juan Camilo 'Cucho' Hernández.
La segunda opción fue cerca de terminar el compromiso. Gran centro de Kevin Castaño que finalmente terminó en un cabezazo de Rafael Santos Borré, pero esta vez la opción terminó desviada al lado izquierdo de la portería.
Y finalmente, en el tiempo extra del segundo tiempo, Andrés Felipe Román le pegó al palo tras una increíble jugada colectiva que involucró a Yaser Asprilla y a Rafael Santos Borré.
