[Video] Le salió cara la pataleta: Arturo Vidal pagará millonada por hacer show en pleno partido

Arturo Vidal ha sido noticia en los últimos días tras un 'show' que protagonizó en un partido donde Flamengo se enfrentó a Boavista, en el que el chileno no fue tenido en cuenta para ser titular.

Vea también: [Video] Dura despedida de Vidal a su padre; tuvo que ver el funeral por redes

Cuando el 'King' se dio cuenta de esta situación, tomó la decisión de sentarse en el banquillo y empezó a tirar cosas, por lo que rápidamente este hecho quedó registrado en cámaras y terminó volviéndose viral.

Al ver el hecho, el chileno salió a salvar su imagen: "primero que todo, quiero pedir disculpas por mi reacción durante el partido de ayer, al no entrar al campo de juego. Debo aclarar que siempre me ha gustado participar desde el juego ya que lo he hecho durante toda mi carrera, sé que a veces mi temperamento me gana".

Ese acto fue valorado por los hinchas, pero parece que al equipo no le gustó nada y tomó la decisión de sancionarlo con una fuerte suma de dinero.

Le puede interesar: [Video] “Te vamos a romper el c…”: Arturo Vidal le declara la guerra al Real Madrid

Según dio a conocer TV Globo, Flamengo le retendrá el 10% del salario a este jugador, es decir, que tras los 200.000 dólares que gana, deberá entregar mensualmente al equipo 20.000 dólares.

Con este hecho, el chileno demostró que la falta de minutos le están pasando factura, de hecho, el mismo lo dejó ver así: “yo he venido a Flamengo para ser feliz y ser parte de su historia, sé que mis condiciones son para ayudar a mis compañeros y poder seguir haciendo del Mengao el más grande de todos, seguiré luchando para estar y nunca bajaré los brazos, por que así soy yo. Un guerrero”.