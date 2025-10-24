Actualizado:
Vie, 24/10/2025 - 18:35
[Video] Leicy Santos, con un penal, puso a ganar a Colombia ante Perú
En el Atanasio Girardot se disputa la primera fecha de la Liga de Naciones Femenina.
Muy temprano la Selección Colombia se fue arriba en el marcador en la primera fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, pues a los cinco minutos del primer tiempo desequilibró el juego a su favor ante Perú.
Puede leer: Dimayor oficializó fuerte sanción a Edwin Cardona
Luego de que la mediocampista Ilana Izquierdo se metió al área, una defensora peruana la tocó por detrás y se terminó sancionando un penalti que fue ejecutado por Leicy Santos, una referente de la Tricolor.
La '10' se dispuso a cobrar con su pie derecho, y sacó un remate cruzado que alcanzó a tocar la golera de las Incas, pero no fue suficiente para evitar el tanto. 1-0 se puso arriba Colombia muy temprano.
No se podría decir que se hace justicia con el gol de la Tricolor en vista de que habían sido pocos los acercamientos a los arcos, pero sí es innegable que Colombia parte como favorita en el juego ante Perú.
Cabe recordar que el formato de este torneo indica que habrá una fase 'todos contra todos' en la que participarán nueve selecciones con el objetivo de ganar una plaza para disputar la próxima Copa del Mundo.
Brasil es la única selección afiliada a Conmebol que no disputará la Liga de Naciones Femenina debido a que será el país anfitrión del próximo Mundial, por ende, ya está clasificado.
Le puede interesar: Uno de los mejores jugadores de Junior se iría a la MLS
Una vez finalice el partido con Perú en el Atanasio Girardot -con asistencia de público bastante baja, por cierto-, la Selección Colombia se enfrentará con Ecuador en Quito el próximo martes 28 de octubre.
Video del gol de Leicy Santos en Colombia vs Perú
Fuente
Antena 2