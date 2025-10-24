[Video] Leicy Santos, con un penal, puso a ganar a Colombia ante Perú

Muy temprano la Selección Colombia se fue arriba en el marcador en la primera fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol, pues a los cinco minutos del primer tiempo desequilibró el juego a su favor ante Perú.

Luego de que la mediocampista Ilana Izquierdo se metió al área, una defensora peruana la tocó por detrás y se terminó sancionando un penalti que fue ejecutado por Leicy Santos, una referente de la Tricolor.

La '10' se dispuso a cobrar con su pie derecho, y sacó un remate cruzado que alcanzó a tocar la golera de las Incas, pero no fue suficiente para evitar el tanto. 1-0 se puso arriba Colombia muy temprano.

No se podría decir que se hace justicia con el gol de la Tricolor en vista de que habían sido pocos los acercamientos a los arcos, pero sí es innegable que Colombia parte como favorita en el juego ante Perú.