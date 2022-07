[VIDEO] ¿Leonardo Messi? El 'blooper' de mujer que se encontró al argentino en Ibiza

El futbolista argentino Lionel Messi disfruta de sus vacaciones junto a su pareja Antonela Roccuzzo, sus hijos y algunos amigos antes de iniciar la temporada 2022-2023 del fútbol internacional en donde tendrá como principal desafío el Mundial de Qatar.

A través de las redes sociales, la estrella de PSG ha compartido los momentos que ha compartido, principalmente en la isla de Ibiza en donde ha asistido a algunos conciertos que se realizan habitualmente por el verano europeo.

En las últimas horas, Messi volvió a ser protagonista por un video que grabó una seguidora y que se volvió viral rápidamente.

Una mujer, que estaba en el mismo evento en Ibiza, realizó una grabación, pero con la particularidad que le cambió el nombre a la estrella argentina.

“Vine a ver a David Guetta a Ushuaia en Ibiza y miren a quién me encontré… No me lo puedo creer. Ósea... ¿Qué? ¿Sos vos Leonardo Messi? Te amo. Antonela, ¡qué diosa!”, expresó la mujer.

De inmediato la publicación se hizo viral y muchos aficionados del futbolista se burlaron por la confusión de la mujer.