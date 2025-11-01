Actualizado:
[Video] Lerma fue figura en Crystal Palace: asistencia magistral del colombiano
El cafetero fue una de las figuras en el duelo ante Brentfrod.
Jefferson Lerma se convirtió en el protagonista silencioso del triunfo 2-0 del Crystal Palace sobre el Brentford, en una jornada que dejó ver el temple y la calidad del mediocampista colombiano. Su aporte no se limitó al trabajo defensivo: fue el encargado de dibujar una asistencia magistral que abrió el camino al éxito en Selhurst Park y reafirmó su papel como pieza esencial en el esquema del club londinense.
El compromiso, disputado por la décima fecha de la liga inglesa, tuvo todos los ingredientes de un duelo exigente: intensidad, táctica y momentos de lucidez individual. Lerma, junto a su compatriota Daniel Muñoz, completó los noventa minutos mostrando jerarquía y precisión en cada intervención. La victoria significó la cuarta del curso para el Palace, un resultado que empieza a consolidar el proyecto deportivo del equipo bajo la idea de equilibrio entre defensa y ataque.
Corría el minuto 30 cuando el volante cafetero ejecutó una acción que cambiaría el rumbo del encuentro. Tras una falta cercana al área rival, Lerma levantó el balón con maestría, lanzando un centro medido que viajó con la dosis exacta de efecto y potencia.
La pelota encontró la cabeza del delantero Jean-Philippe Mateta, quien, con un gesto técnico impecable, venció al portero del Brentford. Fue una jugada de laboratorio, ejecutada con la inteligencia y serenidad propias de un jugador que entiende el juego más allá del pase o el gol.
Más allá de la asistencia, la actuación de Lerma dejó claras sus virtudes como futbolista integral. Su capacidad para interpretar el juego, su dominio en la recuperación y su liderazgo silencioso lo convierten en un elemento clave dentro del conjunto londinense.
Aunque su principal función es proteger la zona media, el colombiano demostró que también puede ser determinante en el frente ofensivo, ya sea generando espacios o liderando acciones a balón parado. La jugada que culminó en gol fue un reflejo de su visión y madurez futbolística.
Con este triunfo, Crystal Palace escaló posiciones y alcanzó un registro de 16 puntos, producto de cuatro victorias y el mismo número de empates. El conjunto inglés empieza a mirar con ambición los puestos de competencia europea, confiando en el equilibrio que aportan jugadores como Lerma y Muñoz. El próximo reto será ante el AZ Alkmaar por la Conference League, un duelo que pondrá a prueba la consistencia del plantel y la influencia del mediocampista colombiano en escenarios internacionales.
FUE MATETA-TA-TA-TA-TA: ¡Golazo de Mateta de cabeza para el 1-0 de Crystal Palave vs. Brentford!— SportsCenter (@SC_ESPN) November 1, 2025
📺 Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/rEhN50ZYid
Lo hecho por Jefferson Lerma no solo representa una gran actuación individual, sino también un símbolo del crecimiento de los futbolistas colombianos en las ligas más competitivas del mundo. Su compromiso, temple y capacidad técnica le han permitido adaptarse con éxito a las exigencias del fútbol inglés. En una Premier League donde los detalles marcan la diferencia, el exjugador del Bournemouth ha encontrado su espacio, consolidándose como un referente de equilibrio y clase.
El volante caucano continúa demostrando que el talento cafetero puede brillar en los escenarios más exigentes. Su asistencia magistral ante Brentford fue una muestra de inteligencia y precisión, un destello de calidad que reafirma su condición de jugador completo.
