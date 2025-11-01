[Video] Lerma fue figura en Crystal Palace: asistencia magistral del colombiano

Corría el minuto 30 cuando el volante cafetero ejecutó una acción que cambiaría el rumbo del encuentro. Tras una falta cercana al área rival, Lerma levantó el balón con maestría, lanzando un centro medido que viajó con la dosis exacta de efecto y potencia.

La pelota encontró la cabeza del delantero Jean-Philippe Mateta, quien, con un gesto técnico impecable, venció al portero del Brentford. Fue una jugada de laboratorio, ejecutada con la inteligencia y serenidad propias de un jugador que entiende el juego más allá del pase o el gol.

Más allá de la asistencia, la actuación de Lerma dejó claras sus virtudes como futbolista integral. Su capacidad para interpretar el juego, su dominio en la recuperación y su liderazgo silencioso lo convierten en un elemento clave dentro del conjunto londinense.

Aunque su principal función es proteger la zona media, el colombiano demostró que también puede ser determinante en el frente ofensivo, ya sea generando espacios o liderando acciones a balón parado. La jugada que culminó en gol fue un reflejo de su visión y madurez futbolística.

Con este triunfo, Crystal Palace escaló posiciones y alcanzó un registro de 16 puntos, producto de cuatro victorias y el mismo número de empates. El conjunto inglés empieza a mirar con ambición los puestos de competencia europea, confiando en el equilibrio que aportan jugadores como Lerma y Muñoz. El próximo reto será ante el AZ Alkmaar por la Conference League, un duelo que pondrá a prueba la consistencia del plantel y la influencia del mediocampista colombiano en escenarios internacionales.