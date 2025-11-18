[Video] Lerma marcó el tercero y sentenció la goleada de Colombia

Jefferson Lerma marcó el tercer tanto de la victoria de Colombia 3-0 sobre Australia, y lo hizo al minuto 90+3, cuando parecía que el juego finalizaría con apenas dos tantos de diferencia. El mediocampista ya había marcado en la anterior doble jornada FIFA.

Cuando el juego estaba 2-0, parecía largo el marcador en favor de Colombia, y el 3-0 realmente terminó arrojando un resultado 'mentiroso', pero fruto de la concentración de la Tricolor, que nunca desentonó en cancha.

Tras un cobro desde el tiro de esquina, llegó Jefferson Lerma, y tras apoyarse en el cuerpo de un rival, marcó con la derecha luego de un rebote en el que fue un gol un tanto confuso debido a que en primer momento se creyó que había sido Davinson Sánchez el autor.

De hecho, varios jugadores de la Tricolor fueron a abrazar a Sánchez, pero finalmente el gol le fue dado a Lerma, quien es una de las figuras de la Selección Colombia desde hace varios meses.