Actualizado:
Mar, 18/11/2025 - 23:11
[Video] Lerma marcó el tercero y sentenció la goleada de Colombia
El mediocampista firmó la goleada de la Tricolor este martes.
Jefferson Lerma marcó el tercer tanto de la victoria de Colombia 3-0 sobre Australia, y lo hizo al minuto 90+3, cuando parecía que el juego finalizaría con apenas dos tantos de diferencia. El mediocampista ya había marcado en la anterior doble jornada FIFA.
Cuando el juego estaba 2-0, parecía largo el marcador en favor de Colombia, y el 3-0 realmente terminó arrojando un resultado 'mentiroso', pero fruto de la concentración de la Tricolor, que nunca desentonó en cancha.
Tras un cobro desde el tiro de esquina, llegó Jefferson Lerma, y tras apoyarse en el cuerpo de un rival, marcó con la derecha luego de un rebote en el que fue un gol un tanto confuso debido a que en primer momento se creyó que había sido Davinson Sánchez el autor.
De hecho, varios jugadores de la Tricolor fueron a abrazar a Sánchez, pero finalmente el gol le fue dado a Lerma, quien es una de las figuras de la Selección Colombia desde hace varios meses.
Así, Colombia se impuso 3-0 a una Australia que dejó dudas en su funcionamiento en algunos pasajes del partido, y que se alista para disputar la Copa del Mundo, donde nuevamente se podría enfrentar a la Tricolor.
¿Cuándo es el sorteo del Mundial 2026?
Ahora, ambas selecciones se alistan para el sorteo de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026, el cual se desarrollará el próximo 5 de diciembre en Estados Unidos.
La próxima doble jornada de amistosos de la Selección Colombia será en marzo, durante las dos fechas FIFA, en las que se medirá con Francia y Croacia, a falta de confirmación oficial por la Federación Colombiana de Fútbol.
Fuente
Antena 2