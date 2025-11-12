[VIDEO] Linda estuvo cerca de repetir la dosis: el palo negó gol Puskás

Después de un golazo en la Liga Femenina de España contra el Alhama, Linda Caicedo regresó a la UEFA Champions League en donde volvió a brillar con su juego a espacio reducido, con sus amagues, sus regates y su capacidad de desenredar un partido en cuestión de minutos.

Real Madrid enfrentó en casa al Paris FC en un vibrante partido en el que la visita se fue adelante con un penal. Las madrileñas nunca bajaron los brazos y Linda Caicedo tuvo varias oportunidades de gol para poder romper el arco francés, mientras las galas resistían a los embates locales.

De hecho, Linda no se quedó conforme con la anotación ‘Maradoniana’ que marcó en la Liga Femenina y quería dar un giro mundial con la Champions League Femenina con una acción personal que casi significa meterse en un partido desde el primer tiempo que era necesario por la apertura en el marcador de las parisinas.

EL GOLAZO DE LINDA CAICEDO QUE PUDO HABER SIDO: EL PALO LO NEGÓ

Ya demostró su valía con su velocidad arrancando desde su propio campo de juego para llegar al área rival y sacar un remate cruzado para dejar su sello con una anotación ‘Maradoniana’ que le dio la vuelta al mundo y, que seguramente, podría ser tenido en cuenta para los Premios Puskás o Premio Marta, como se le conoce ahora en la rama femenina.

Días después pudo dar otro golpe. Ante la marca de seis jugadoras que tenía alrededor, Linda demostró sus cualidades en regates y en una serie de amagues volviendo locas a sus contrarias. En la medialuna del área y en el área rival se dio todo. Sin embargo, a la hora de sacar el remate violento, fue el travesaño quien negó la oportunidad de poner otro golazo candidato al mejor del año.

Un intento que se celebraba como un gol para el Paris FC porque contaron con la ayuda del palo que privó a Linda Caicedo de celebrar un golazo después del que marcó en la Liga de España. Además de esa acción, Linda pecó por tolerante con sus compañeras y en la última jugada, antes de que Caroline Weir empatara el juego, tuvo la chance más clara con el arco a su disposición y prefirió asistir.

Faltó la picardía de la colombiana en esa última jugada para haber terminado un partido con anotación después de volver locas a las zagueras del cuadro francés a lo largo de los 90 minutos. La ex Deportivo Cali vio la tarjeta amarilla antes de ir al descanso y tuvo varias opciones que no capitalizó.